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'DOMAĆA' ATMOSFERA

Kanađani u strahu: Čak 30.000 navijača BiH na otvaranju SP-a?

Piše Luka Tunjić,
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Kanađani u strahu: Čak 30.000 navijača BiH na otvaranju SP-a?
Tuzla: Navijači prate susret Bosne i Hercegovine i Rumunjske | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Kanadu pred duel s BiH trese strah od navijačke invazije: na BMO Fieldu bi se moglo pojaviti čak 30.000 navijača Bosne i Hercegovine, pa bi Zmajevi mogli igrati u praktički domaćoj atmosferi

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Uoči utakmice Svjetskog prvenstva između Kanade te Bosne i Hercegovine (petak, 21 sati) domaćine posebno brine jedna stvar, masovna podrška "zmajevima" s tribina. Tamošnji medij RTN Toronto prenio je procjene da bi se na BMO Fieldu, stadionu kapaciteta oko 45.000 mjesta, moglo naći i do 30.000 bh. navijača.

RTN se poziva na najave iz bosanskohercegovačkih medija o dosad neviđenoj "invaziji“ navijača na Kanadu. U provinciji Ontario žive deseci tisuća ljudi porijeklom iz BiH, no otvoreno je pitanje koliko ih je uspjelo doći do karata, s obzirom na to da je BiH vizu za Mundijal osigurala tek u ožujku, kroz dramatično doigravanje i pobjedu nad Italijom.

Bosna i Hercegovina igra u skupini B zajedno s Kanadom, Katarom i Švicarskom, a dvoboj Kanade i BiH na BMO Fieldu mogao bi, barem na tribinama, izgledati kao domaća utakmica za Zmajeve.

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