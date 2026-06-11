Kanađani u strahu: Čak 30.000 navijača BiH na otvaranju SP-a?

Uoči utakmice Svjetskog prvenstva između Kanade te Bosne i Hercegovine (petak, 21 sati) domaćine posebno brine jedna stvar, masovna podrška "zmajevima" s tribina. Tamošnji medij RTN Toronto prenio je procjene da bi se na BMO Fieldu, stadionu kapaciteta oko 45.000 mjesta, moglo naći i do 30.000 bh. navijača.

#NEW: Reports out of Bosnia-Herzegovina claim up to 30,000 Bosnian fans could attend Friday’s World Cup match against Canada at Toronto’s BMO Field.



If true, Bosnian supporters could make up a huge portion of the crowd inside the 45,000-seat stadium 👀🏟️🔥 pic.twitter.com/VzD4Ncv1nz — RTN (@RTNToronto) June 10, 2026

RTN se poziva na najave iz bosanskohercegovačkih medija o dosad neviđenoj "invaziji“ navijača na Kanadu. U provinciji Ontario žive deseci tisuća ljudi porijeklom iz BiH, no otvoreno je pitanje koliko ih je uspjelo doći do karata, s obzirom na to da je BiH vizu za Mundijal osigurala tek u ožujku, kroz dramatično doigravanje i pobjedu nad Italijom.

Bosna i Hercegovina igra u skupini B zajedno s Kanadom, Katarom i Švicarskom, a dvoboj Kanade i BiH na BMO Fieldu mogao bi, barem na tribinama, izgledati kao domaća utakmica za Zmajeve.