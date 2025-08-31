Obavijesti

NEŠTO SE POKRENULO

Kanadski Hrvat želi spasiti Cibonu! U klub je već stigla prva financijska injekcija...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Susret Cibone i Mege u 28. kolu ABA lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Spasitelj je Victor Dodig (59), kanadski Hrvat koji dolazi iz bankarskog sektora i već 11 godina je predsjednik Uprave CIBC banke iz Toronta.

Prije dva mjeseca situacija je djelovala poprilično kaotično. Nije bilo poznato koja natjecanja će Cibona igrati u novoj sezoni, kao ni hoće li imati sredstva za složiti momčad pa ni hoće li klub uopće preživjeti.

Glavna misija direktora Tomislava Šerića bila je pronaći investitora koji će pokriti dugove iz prošle sezone i omogućiti mir hrvatskom velikanu, kao i sredstva da složi momčad koja će se vratiti se u ABA ligu, pokušati izboriti FIBA Europa Cup i opet biti konkurentna za trofeje u domaćim natjecanjima.

Zadar: Zadar i Cibona odigrali prvu utakmicu polufinala doigravanja FavBet Premijer lige
Zadar: Zadar i Cibona odigrali prvu utakmicu polufinala doigravanja FavBet Premijer lige | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Vladala je tišina, nije se znala sudbina kluba, a onda se prije mjesec dana sve pokrenulo s mrtve točke. Marin Rozić postao je sportski direktor, ubrzo i Ivan Rudež novi trener, a doveli su i nekoliko novih igrača koji bi trebali činiti okosnicu momčadi.

Novac se misteriozno pojavio, nije bilo poznato tko je upumpao tu financijsku injekciju, no ubrzo je i izronilo njegovo ime. Kako pišu Sportske novosti, spasitelj je Victor Dodig (59), kanadski Hrvat koji dolazi iz bankarskog sektora i već 11 godina je predsjednik Uprave CIBC banke iz Toronta.

Uložio je u Cibonu pola milijuna eura, pokrio dugovanja bivšim igračima i donio sredstva za novu sezonu, a navodno bi uskoro mogao postati i većinski vlasnik kluba. Nakon godina besparice i neizvjesnosti za hrvatskog diva, kao i mnošta lažnih obećanja, konačno se pojavilo svjetlo na kraju tunela. Hrvatski velikan mogao bi oživjeti i, nadamo se, uskoro vratiti tamo gdje i pripada. 

