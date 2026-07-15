Kane protiv Messija za finale Mundijala: Engleze već 40 godina proganja 'Božja ruka'

Argentina je 22. lipnja 1986. godine u Mexico Cityju u kultnoj utakmici Svjetskog prvenstva pobijedila Englesku (2-1) i izborila polufinale, pa kasnije i osvojila naslov svjetskog prvaka, a tog dana Diego Maradona zabio je gol rukom, kojeg je kasnije nazvao "Božja ruka". Engleze je ta utakmica proganjala u noćnim morama, rana nikad nije zacijelila, no 40 godina kasnije dočekali su svoju priliku za revanš.

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Engleska i Argentina danas u Atlanti (21 sat) igraju polufinale Svjetskog prvenstva. Ovo je njihov prvi susret nakon 21 godinu. Ove reprezentacije mrski su rivali, u dosadašnjih 14 službenih utakmica Englezi su nešto uspješniji sa šest pobjeda, dok je Argentina slavila tri puta, uz pet neriješenih ishoda.

Uoči utakmice, oba izbornika pokušavaju se fokusirati na sadašnjost. Argentinski strateg Lionel Scaloni poručio je:

- Povijest je velika i važna, ali ovo je nova utakmica, s novim igračima. Mi smo ovdje da igramo nogomet, ne da se bavimo onim što je bilo prije 30 ili 40 godina. Slično razmišlja i engleski izbornik Thomas Tuchel.

- Naravno da poštujemo Argentinu i njezinu tradiciju, ali naša generacija piše svoju povijest. Spremni smo i ne bojimo se nikoga.

Foto: Paul Childs/REUTERS

Engleze će predvoditi kapetan Harry Kane, koji je zabio šest golova, a isti broj golova ima i Jude Bellingham. S druge strane, najveća zvijezda Argentine je besmrtni Lionel Messi (39), koji igra turnir života i s osam golova golova dijeli prvo mjesto s Kylianom Mbappeom na listi strijelaca. Ovo će mu biti prva utakmica protiv Engleske. Za pravdu na terenu bit će zadužen američki sudac Ismail Elfath, a engleski mediji već su istaknuli zanimljiv podatak: Elfath je četiri puta sudio Messiju i svaki put je momčad argentinskog kapetana slavila.

Rivalstvo između ove dvije reprezentacije nastalo je na SP-u 1966. godine u Engleskoj. U napetom četvrtfinalu domaćin je slavio 1-0, a utakmicu je obilježilo kontroverzno isključenje argentinskog kapetana Antonija Rattína. Engleski izbornik Alf Ramsey nakon susreta je nazvao Argentince "životinjama".

Foto: Tom Weller/DPA

Vrhunac animoziteta dogodio se dvadeset godina kasnije, u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Meksiku 1986. godine. Utakmica je odigrana samo četiri godine nakon Falklandskog rata, a za Argentince je predstavljala puno više od nogometa. U glavnoj ulozi bio je Diego Armando Maradona. Prvo je u 51. minuti zabio gol rukom, kasnije nazvan "Božjom rukom". Engleski igrači bili su u potpunom šoku, uzaludno prosvjedujući kod suca. Njihov izbornik Bobby Robson kasnije je taj trenutak opisao riječima:

- To nije bila Božja ruka, bila je to ruka jednog lupeža.

Četiri minute kasnije "mali zeleni" zabio je jedan od najboljih golova u povijesti nogometa, predriblavši polovicu njihove momčadi.

​- Bilo je to kao da smo pobijedili državu, a ne samo nogometnu momčad. Znali smo da su tamo ubili puno argentinskih dječaka, ubili su ih kao ptičice. I ovo je bila osveta - napisao je Maradona kasnije u svojoj autobiografiji.

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Dvanaest godina kasnije, u Francuskoj 1998., rivalstvo je dobilo novog tragičnog junaka. U osmini finala, pri rezultatu 2-2, David Beckham je nakon provokacije Diega Simeonea zaradio crveni karton, a Engleska je kasnije ispala nakon izvođenja jedanaesteraca. Ipak, iskupljenje je stiglo četiri godine kasnije u Japanu. Engleska je u grupnoj fazi slavila 1-0, a jedini gol zabio je upravo Beckham, i to iz penala.

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Kao i te povijesne 1986. godine, Argentina će protiv Engleske ponovno igrati u svojoj tamnoplavoj gostujućoj garnituri dresova. Postoji i nevjerojatna priča vezana za te dresove. Tadašnji izbornik Carlos Bilardo smatrao je da su originalni plavi dresovi preteški za igranje po velikoj vrućini, pa je član stožera na lokalnoj tržnici kupio dva seta plavih majica. Maradona je prstom odabrao jednu i samouvjereno rekao: "U ovome ćemo pobijediti Englesku".