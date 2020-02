Evo gdje gledati spektakl Real - City i meč Lyona i Juventusa

Momčad koja je osvojila tri Lige prvaka u posljednje četiri godine i momčad koja je jedna od najvećih favorita za naslov ove sezone. Susret jednih od najboljih svjetskih trenera. Miriši li na spektakl već u osmini finala? Eh, itekako miriše.

Naravno, riječ je o megasusretu između Real Madrida i Manchester Cityja. Pep Guardiola i njegovi građani već godinama su u lovu na 'klempavi trofej', a sada imaju jednu od najtežih prepreka koju su mogli dobiti, a to je Zidaneov Real. Istina, nisu više toliko dominantni kao prije, još su ostali i bez Edena Hazarda i pravo je pitanje kako će parirati snažnom Cityju. No imaju i oni svoje adute.

Foto: JON NAZCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prvo su, za početak, i Zidane i Pep hvalili jedan drugog kako bi prenijeli taj pritisak na drugu stranu.

- Za mene je Pep najbolji trener na svijetu. Zašto? Jer je to pokazao u svakom klubu u kojem je bio. Najprije u Barceloni, pa u Bayernu, sad u Cityju. Za druge su možda neki drugi treneri najbolji, za mene je to Pep. Proveo sam nekoliko dana s njim dok je trenirao Bayern. Stalno smo razgovarali o nogometu i načinima na koje vodi treninge. Oduševilo me to što je bio jako iskren - rekao je Zidane, a Guardiola je uzvratio na isti način.

- Cijenim to što je rekao, ali nikad nisam težio biti najbolji na svijetu. Mislim da se ono što je Zidane s Realom napravio u Europi nikad više neće ponoviti. Osvojio je tri Lige prvaka u nizu. Danas je osvajanje i samo jedne Lige prvaka veliki uspjeh jer svaki igrač koji ne uspije doći do tog trofeja to smatra velikim neuspjehom u karijeri - kazao je Pep koji je Ligu prvaka osvoji dvaput, i to s Barcelonom. I s Bayernom i sa Cityjem klemponja je ostao nedostižan, ali ovaj put ima poseban motiv.

Foto: John Sibley/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kao što se zna, Uefa je izbacila City iz Europe na dvije godine zbog kršenja financijskog fair playa. Naravno, Englezi su se žalili i pitanje je kada ćemo vidjeti rezultate žalbe, ali kako stvari stoje, 'građani' neće vidjeti europska natjecanja sljedeće sezone. Stoga, ova sezona možda je i jedna od posljednjih prilika da na Etihad donese Ligu prvaka, naravno ako uzmemo u obzir njegove riječi da bi uskoro mogao napustiti City.

Real u ovome susretu neće računati na Marca Asensija koji nije na raspolaganju već duže vrijeme, ali i Edena Hazarda koji se vratio prije nekoliko tjedana, ali koljeno mu je stradalo u porazu od Levantea. Njegov udarac ogroman je udarac za Real. Uzdali su se u njega s nadom da im može donijeti trofej, platili su ga 100 milijuna eura, ali Belgijac je ovu sezonu proveo više po bolnicama nego kampu Valdebebas.

Foto: JON NAZCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

I Cityjev zdravstveni karton nije toliko loš, fali tek Leroy Sane kojeg nema od ljeta. Najveći aduti su Aguero, Sterling i De Bruyne na jednoj strani te Bale, Benzema, Kroos, Modrić na drugoj.

Kladionice su na pobjedu Reala stavile koeficijent 2.80, a pobjeda Cityja vrijedna je koeficijenta 2.40. Ako želite pak x odigrati, tada je 3.60.

Obje momčadi su spremne i nabrijane za pravi spektakl na Santiago Bernabeu, a cilj je isti. Naslov Lige prvaka. Prijenos utakmice možete pratiti od 21 sat na HRT2 kao i na internetskoj platformi HRTi. Studijska emisija počinje u 20.05.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Također, u programu Lige prvaka na rasporedu je susret Lyona i Juventusa. Prava bolnica je u Francuskoj, u utakmicu će ući bez pet igrača i to vrlo bitnih. Nema Depaya, Konea, Rafaela, Soleta i Reine-Adelaidea dok Juveu fali samo Demiral.

Kladionice su tu bile dosta umjerene. Koeficijent na pobjedu Juventusa je 2, a na trijumf Francuza solidnih 4.10. Na remi je 3.30.

Prijenos je na PlanetSport1, program koji se emitira na platformama A1 i Bnetu (internetski prijenos na A1 Explore). Uvodna emisija počinje u 20 sati.