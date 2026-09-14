Kaos kod Vinkovaca u nižim ligama: Svećenik je blagoslovio klupske prostorije, a onda 'šora'

U nižim nogometnim ligama uvijek je vatreno, čak i previše vatreno. Tako je bilo u susretu Oriolika i Meteora na utakmici 3. županijske lige Nogometnog središta Vinkovci. Utakmica je u početku bila svečana. Naime, Oriolik je otvorio nove klupske prostorije, one su blagoslovljene, no završilo je kaosom pred kraj prvog poluvremena.

Utakmica je prekinuta u 44. minuti zbog tučnjave. Iz NK Meteor opisali su kako je došlo do incidenta.

- Igrač Orolika Petar Macura tijekom utakmice vrijeđa dijete našem kapetanu Nikolu Crnjaka i tu dolazi do naguravanja igrača. Međutim drugi brat Macura, Branislav (redar na utakmici s vidljivom akreditacijom, ali bez markera) utrčava u teren i napada naše igrače umjesto da kao redar smiruje tenzije.

Uz Branislava Macuru (redar) utrčavaju i domaći navijači i napadaju naše igrače, tek nakon toga utrčavaju i naši navijači kako bi branili meteorce. Žao nam je da smo uopće sudjelovali u ovakvom incidenima, posebno nam je žao predsjednika (Orolik op.a.) Antonia Nađa - opisali su u Meteoru.

Iz NK Oriolika su istaknuli neće nikoga prozivati niti tražiti krivca putem društvenih mreža, dok se ne završi istraga.