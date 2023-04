Kaos u Čepinu: Ikoni HNL-a su odgrizli dio prsta na utakmici! 'Tom tipu nije mjesto u sportu'

Nevjerojatne scene na utakmici Treće nogometne lige Istok, četvrtog ranga hrvatskog nogometa u Čepinu. Treneru istoimenog kluba Josipu Milardoviću (41), bivšem igraču HNL-a, fizioterapeut županjskog Graničara odgrizao je komad prsta, javlja Sportalo.

Sve se dogodilo po završetku utakmice u kojoj je Graničar pod reflektorima pobijedio Čepin 1-0 i zasjeo na čelo ljestvice. Nakon pozdrava dvojice trenera Milardović je krenuo u obračun s članom gostujućeg stožera Ivanom Prnjakom, a ovaj ga je napao u maniri Luisa Suareza.

Milardović se nakon toga potpuno razbjesnio, javlja Sportalo.

'Bio sam spreman svašta učiniti, bio sam potpuno van sebe'

- To je nešto nezapamćeno. Kao i nakon svake utakmice, bez obzira na to što se dogodilo za vrijeme igre, čestitao sam kulturno i sportski treneru Graničara i odmah nakon toga me njegov pomoćnik ili fizio, što je već počeo vrijeđati na što sam ja reagirao i došlo je do koškanja što nije dobro, ali se u nogometu zna dogoditi, a onda me taj lik kojem nije mjesto ni blizu sportskih terena ugrizao. Odgrizao mi je komad palca! Još uvijek sam na hitnoj, kad sam došao i rekao što se dogodilo i da me ugrizao čovjek ljudi nisu mogli vjerovati - kazao je Milardović.

- Čitav život sam u nogometu, svašta sam prošao i vidio, nervoza, prepucavanje pa i tuča su stvari koje se događaju i mogu se tolerirati u nekim granicama, ali ugristi nekoga, to je stvarno van pameti. Fali mi jagodica, dobar komad nokta, srećom na snimci je vidljivo da kost nije stradala. Nakon što me ugrizao sam poludio i od ljutnje i od bola, bio sam spreman svašta učiniti, potpuno sam bio van sebe, prije toga je to bilo recimo to koškanje koje se događa. Stvarno želim naglasiti da takvom čovjeku koji je spreman nekome odgristi prst nije mjesto u sportu - dodao je.

Foto: Nino Strmotic/PIXSELL

'Milardoviću nije trebala takva reakcija' (?!)

Trener Graničara Dražen Ilić propustio je osuditi divljački napad klupskog kolege. Štoviše, prozvao je Milardovića.

- Što se toga na kraju tiče mislim da je stvarno nepotrebno. Kolegi Milardoviću koji je na kraju malo pretjerao s reakcijom, nakon velike karijere sada je već i iskusan trener i nije mu trebala takva reakcija na kraju, kad završi utakmica glava mora biti hladna. Nadam se da će se sve smiriti i da neće biti nekakvih budućih koškanja zbog ovoga, Čepin je naš pravi sportski prijatelj i rival i to tako mora ostati - rekao je Ilić.

Fizioterapeut Graničara nije odgovarao na naše pozive, isključio je mobitel. Poslali smo upit i klubu da objasne što se dogodilo i kako će reagirati nakon svega. Njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.

Josip Milardović je u bogatoj igračkoj karijeri nastupao za Osijek, Međimurje, Cibaliju, Slaven Belupo i zaprešićki Inter, između ostalih. Odigrao je 167 utakmica u HNL-u i zabio 20 golova.

