Kaos u Meksiku: Navijači gađali Stephensa pivom i kokicama...

Svega 15 sekundi trajao je šlager večeri UFC Fight Nighta 159 u Mexico Cityju. Yair Rodriguez i Jeremy Stephens pokvarili su doživljaj publici u Mexico City areni već na samom početku borbe perolake kategorije.

Rodriguez je, naime, ubo prstom u oko svog protivnika koji se od toga nije oporavio i borba je prekinuta te proglašena nevažećom.

Iako je učinjeno sve što se moglo da se nastavi i pauza je potrajala pet minuta, Stephens je napustio ring, a pritom su na njega i njegov stožer iz publike bacani razni predmeti, pretežno prehrambeni. Jednostavno, gledatelji su mislili da se "folirao".

- Ne znamo kako se osjeća, ali ako je to laž, morat će živjeti s time do kraja života - kazao je Rodriguez.

Stephens mu je brzo odgovorio.

- Misliš da sam odglumio ozljedu, ali ti si me pogodio u oko. Idemo se boriti opet, za četiri, pet ili dva tjedna, svejedno. Bit ću spreman.

No, Meksikanac je nešto kasnije malo stao na kočnicu.

- Želim samo pričekati i vidjeti što će se dogoditi nakon ovog. Moram razgovarati s UFC-om i svojim timom. Ne znam. Kao što sam rekao prije borbe, Jeremy Stephens protivnik kojeg nisam htio prihvatiti jer je rangiran ispod mene, zbog njegove čvrstoće ili što god. Moram popričati sa svojim timom i vidjeti što oni misle i što UFC misli.

Security had to escort Jeremy Stephens out

of the octagon as fans showed their anger over his no contest with Yair Rodriguez.

#UFCMexico pic.twitter.com/7iLf5pkfeg