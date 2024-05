Kaos u Njemačkoj uoči Eura: Više od 150 policajaca ozljeđeno nakon sukoba navijačkih grupa

Čak 155 policajaca vratilo se s dužnosti s ozljedama nakon utakmice četvrtog razreda njemačkog nogometa između Dynamo Berlina i Energie Cottbusa. Naime, za vrijeme utakmice počeli su neredi na tribinama između navijača, a većina policajaca je navodno ozljeđena od suzavca koji su sami bacili kako bi smirli situaciju.

Berlinska policija izvijestila je kako je 116 policijskih dužnosnika pretrpilo ozljede od suzavca, 28 od posljedica napada, a 11 nakon što su pogođeni pirotehničkim sredstvima.

- Apsolutno osuđujem ovaj incident. Klub nam mora reći što želi učiniti sa svojim navijačima. Morali smo potrošiti novac poreznih dužnosnika za tisuću policajaca koji su bili tamo radi sigurnosti - rekla je Iris Spranger, berlinska senatorica za sport.

BFC Dynamo - Energie Cottbus | Foto: Frank Hammerschmidt/DPA

Njemačka će u lipnju i srpnju biti domaćin Europskog prvenstva i želi izbjeći bilo kakve incidente među navijačima.

- Takvo nasilje uništava sport - napisala je njemačka ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser.

Utakmica je inače završila pobjedom Cottbusa od 2-0, a susret je bio od važnosti za obje momčadi koje se bore za plasman u viši rang natjecanja. Radi se o dva poznata njemačka kluba, Dynamo je osvojio deset uzastopnih titula prvaka Istočne Njemačke od 1979. do 1988. godine, iako su mnogi tada optužili klub za namještanje utakmica.

Cottbus je od 2000. do 2003. i od 2006. do 2009. bio u Bundesligi, a oba kluba poznata su po navijačima koji naginju prema ekstremnoj desnici. Prema izvještaju berlinske policije, problemi su počeli kada su navijači Dynama zapalili i bacili pirotehnička sredstva na gostujuće navijače, zbog čega je susret bio prekinut 15 minuta.

Berlinska policija tvrdi kako su spriječili eskalaciju sukoba u tom trenutku, ali su nakon utakmice navijačke skupine ovih klubova počeli bacati pirotehnička sredstva jedni na druge. Pošteno su se potrudili i kako bi zaobišli policajce da se fizički sukobe, zbog čega je policija koristila suzavac.

Tu nije bio kraj nevoljama. Policija je koristila i pse koji su ugrizli i ozlijedili dvojicu navijača Dynama. Zatim se sukob nastavio izvan stadiona, neki navijači bacali su staklene boce i kamenje na policajce. Policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima. Privedeno je 74 navijača.

Trener Cottbusa Claus-Dieter Wollitz zgrožen je događajima.

- Naviknut sam na uvrede, posebno na ovom stadionu. Ali za mene je nezamislivo da su me gađali kamenjem i prijetili mi u 2024. godini. To više nije agresija, to je više od toga. Kada vam tako prijete, ne znate do kojih su granica ti ljudi spremni otići - rekao je.