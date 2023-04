Kaos u Osijeku: Direktor šalje poljupce, trojica suspendirana, a Mađari žele što prije pobjeći?!

Jedan igrač, ime mu je Jevhen Čeberko, suspendiran je zbog "nespremnosti". Drugi, Diego Barri, pod suspenzijom je zbog ozlijeđivanja dvojice suigrača na treningu, dok je treći, Mihret Topčagić, suspendiran iz nepoznatih razloga. Dodajte tome niz od deset utakmica bez pobjede, sportskog direktora Ivicu Kuleševića, koji nakon utakmice navijačima šalje poljupce, a ovi ga gađaju stolicama i čašama, pa trenera koji izjavljuje da su pobijedili, iako je svima jasno da nisu, dobit ćete predložak od kojeg bi Ricky Gervais napravio sjajnu crnu komediju.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

No, navijačima Osijeka nije nimalo smiješno. Klub je 77 dana bez pobjede, još od 29. siječnja i utakmice protiv Gorice, smijenjen je Rene Poms, a doveden Borimir Perković, no niti to nije pomoglo. Štoviše, Perković bi mogao biti prvi trener koji će na klupi Osijeka biti smijenjen, a da pritom nije nikoga pobijedio.

Kohorta je protiv Lokomotive slavila 35. rođendan, prije utakmice bila je velika fešta i karusel, no ni ta slavljenička atmosfera nije bila dovoljna da Osijek pobijedi. Završilo je 2-2, no pitate li Borimira Perkovića, Osijek je pobijedio.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Nismo pobijedili, ali smo pobijedili. Ponosan sam na dečke, osjećam se kao da smo pobijedili, i to ne 1-0 ili 2-0 nego s tri ili četiri razlike! Odigrali smo jako dobru utakmicu, iako nažalost još jednu u koju nismo pobijedili. Ponosan sam na igrače kako su odigrali, bili smo bolja momčad, zabili smo dva gola, a mogli smo ih zabiti još. Ovako Osijek treba igrati - rekao je Perković nakon utakmice.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Navijači su krivca pronašli u sportskom direktoru Ivici Kuleševiću, kojeg su na kraju utakmice gađali stolicama, a on im uzvratio poslavši im poljubac. No kako saznajemo Kuleševiću je isto puna kapa, i on se trudi pronaći najbolji izlaz iz ove situacije, no ne ide. No zato se ide Mađarima. I to što dalje. Mađari navodno žele što prije prodati klub i pobjeći, a najveći ponuđač je, također navodno, singapurska grupacija kojoj je na čelu hrvatski državljanin... Jedina dobra stvar je da su Osječani i dalje u igri za Europu..

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon 77 dana i deset utakmica bez pobjede držati mjesto koje vodi u Europu valjda je jedina stvar koja Osječane drži iznad vode. No nastave li ovako, mogli bi ostati bez Europe, a tad bi brod, koji se opasno nakrivio i pušta vodu na sve strane, sigurno potopio.

