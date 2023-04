Trener Osijeka: Nismo pobijedili ali kao da jesmo. I to s tri, četiri razlike! Ponosan sam na igrače

Osijek je posljednji put u prvenstvu slavio 29. siječnja. Od tada je u deset utakmica pet puta remizirao i isto toliko puta izgubio. I upravo zbog toga pravo čudo je da je klub i dalje na trećem mjestu koje je držao na početku proljetnog dijela sezone! Doduše, tada je bila prednost od desetak bodova, ali sada 'bijelo-plavi' više nemaju pravo na kiks.

Zagužvalo se od treće do osme pozicije, svi klubovi mogu do Europe, a Osječani su u ovome trenutku u najgoroj formi i ako se ne izvuku iz crne rupetine, Europu neće vidjeti. A to bi mogao biti veliki udarac za klupske ambicije.

Nezadovoljstvo isijava iz navijača koji iz kola u kolo svjedoče katastrofalnim rezultatima, a niz bez pobjede na deset utakmica produljila im je Lokomotiva koja je u Gradskom vrtu uzela bod (2-2). Borimir Perković još ne zna za pobjedu na klupi Osijeka. Uostalom, nije on kriv, kao i njegov prethodnik Rene Poms, što je uprava rasprodala desetoricu igrača, od toga nositelje poput Belje, Ivušića, Kleinheislera i Škorića te primorala trenere da forsiraju mlade igrače. Možda su ovakvi rezultati i realnost kluba zbog loše rukovođenja.

Unatoč krizi, treba priznati da Osijek izgleda sve bolje. Dominirali su, prijetili i stvarali prilike, ali na kraju su morali spašavati i bod. A trener tvrdi da se osjeća kao da su slavili.

- Nismo pobijedili, ali smo pobijedili. Ponosan sam na dečke, osjećam se kao da smo pobijedili, i to ne 1-0 ili 2-0 nego s tri ili četiri razlike! Odigrali smo jako dobru utakmicu, iako nažalost još jednu u koju nismo pobijedili. Ponosan sam na igrače kako su odigrali, bili smo bolja momčad, zabili smo dva gola, a mogli smo ih zabiti još. Ovako Osijek treba igrati - rekao je Perković nakon utakmice.

Bez obzira na novi remi, Perković je zadovoljan onime što je vidio.

- Imamo se za što uhvatiti. Ovo je utakmica koju bih htio gledati iznova iz tjedan u tjedan.

Osječani su opet promašili penal. Tragičar je bio Josip Špoljarić.

- Jedanaesterci? I oni najbolji ih često promaše. Treba imati i malo sreće iako mi se čini da je Špoljarić dobro šutirao.

I Lokomotiva je u igri za pozicije koje vode u Europu, ali s najmanjim šansama. Nju je dodatno smanjio ovaj remi s Osijekom.

- Zanimljiva utakmica za gledanje, uspjeli smo se vratiti iz negativnog rezultata. Ostao je mali žal što nismo uspjeli utakmicu dovesti do kraja, ali na kraju je rezultat najrealniji - kazao je Silvijo Čabraja.

Nikola Čavlina obranio je penal i nekoliko zicera igračima Osijeka pa krajem utakmice pogriješio i poklonio gol Mierezu.

- Rekao bih da je to danak neiskustvu. Da smo godinu ili dvije iskusniji sigurno bi sada imali više bodova iako je pitanje bismo li imali ovakvu energiju - zaključio je Čabraja.

