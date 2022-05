Kaos u Sevilli: Nijemci napali navijače Rangersa, lete stolice i boce. 'Halo, policija, prebijte ih'

Navijači Rangersa sjedili su u jednom od kafića u Sevilli, ispijali pivo i pjevali navijačke pjesme, kad ih je napala skupina 200 huligana iz Fanrkfurta. Prvo su počeli bacati boce, potom su letjele stolice...Bilo je nekoliko lakše ozlijeđenih, a policija je objavila da je privela petoricu najratobornijih huligana, sva petorica iz Frankfurta.

Naime, dan prije utakmice španjolska policija, u suradnji s njemačkim kolegama, objavili su da se u Španjolsku "prošvercalo" 400 navijača koji bi mogli raditi probleme, a njihova pretpostavka, nažalost, pokazala se točnom. Njemačka policija predala je španjolskoj fotografije i osobne podatke tih 400 huligana, a riječ je o skupini koja je prije dva tjedna u Njemačkoj napala navijače West Hama, koji su također nevino pili piće.

Policija je reagirala relativno brzo i počela natjeravati njemačke huligane, a na jednoj od snimaka čuje se kako navijači Rangersa viču:

- Give them a good beating, smack them, smack them'.

Prevedeno, dobro ih premlatite.

Policija je napravila popis restorana i kafića, gdje bi moglo doći do nereda, odnosno tučnjave, pa su vrlo brzo, osim specijalne policije na mjesto tučnjave stigla i oklopna vozila s vodenim topovima. Njemački huligani, kako pišu njihovi mediji, nisu ustuknuli već su prema policiji počeli bacati boce. To je trajalo gotovo dvije minute, a onda je šef policije naredio juriš, gdje je uhićeno nekoliko Nijemaca.

Njemački huligani nisu bili odjefveni u dresove već su na glavama imali fantomke. Marširali su ulicom kad su u kafiću ugledali škotske navijače. U Rusiji i Poljskoj huligani, srećom, ne napadaju na ulici "obične" navijače, kojima je u cilju sporski navijati za svoj klub, već isključivo huligane s druge strane, onima kojima je nogomet samo povod za tučnjavu. Nijemci su napadali gotovo sve koji su bili odjeveni u dresove Rangersa.

Prema izvještajima policije u gradu je 100.000 navijača Rangersa i oko 50.000 navijača Eintrachta. No kako stadion Sanchez Pizjuan primi samo 40.000 gledatelja, jasno je da će desetke tisuća navijača ostati ispred stadiona, pa je policija zauzela sve punktove u gradu jer se problemi očekuju i nakon utakmice....

