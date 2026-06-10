Kaos zbog viza: Sudac vraćen s aerodroma, tisuće navijača Škotske ostalo bez Mundijala

Mantra Fife slavno kaže kako "nogomet ujedinjuje svijet", no ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku započelo je u sjeni geopolitičkih napetosti i strogih imigracijskih politika. Umjesto slavlja zajedništva, turnir se pretvara u noćnu moru za brojne sudionike, što je u suprotnosti s obećanjima Fife da će "svi biti dobrodošli". Od najboljeg afričkog suca vraćenog s aerodroma do navijača kojima se u zadnji tren otkazuju dozvole za putovanje, priča o SP-u 2026. postala je priča o zatvorenim vratima i srušenim snovima.

Pokretanje videa... VIDEO Pripreme za dolazak hrvatske reprezentacije | Video: 24sata/Igor Kralj/Pixsell

San prekinut u Miamiju: Najbolji afrički sudac vraćen kući

Omar Abdulkadir Artan trebao je ispisati povijest kao prvi somalijski sudac na Svjetskom prvenstvu. Proglašen najboljim sucem Afrike za 2025. godinu, bio je jedan od samo sedam odabranih s kontinenta. Njegov put prema najvećoj nogometnoj pozornici naglo je prekinut na aerodromu u Miamiju. Nakon leta iz Istanbula, američka carinska i granična zaštita (CBP) podvrgnula ga je 11-satnoj provjeri. Na kraju je proglašen "neprihvatljivim zbog sigurnosnih provjera" i ulaz mu je odbijen.

Dužnosnik Trumpove administracije kasnije je za CNN izjavio kako su provjere otkrile "pogrdne informacije, uključujući povezanost s osumnjičenim članovima terorističkih organizacija", bez dodatnih detalja. Somalija je jedna od 39 zemalja pogođenih zabranom putovanja koju je uvela Trumpova administracija. Iako je Artan, prema vlastitim riječima, imao valjanu vizu, to nije bilo dovoljno.

​- Ja sam samo sudac koji pokušava ostvariti svoj san, najveći san u mom životu, doći na Svjetsko prvenstvo - rekao je razočarani Artan za New York Times.

Fifa se ogradila, poručivši kako su imigracijske odluke isključivo u nadležnosti zemlje domaćina.

Foto: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION

Reprezentacija u limbu: Iranci između rata i birokracije

Situacija je još složenija za iransku reprezentaciju. U slučaju bez presedana, jedna od reprezentacija sudionica u ratu je s jednim od domaćina turnira. Nakon višemjesečne neizvjesnosti, iranski igrači dobili su vize za ulazak u SAD svega tjedan dana prije početka natjecanja. Međutim, dozvole su uskraćene za više od desetak članova stožera i dužnosnika, uključujući i predsjednika iranskog nogometnog saveza, Mehdija Taja, bivšeg zapovjednika Islamske revolucionarne garde, koju su SAD i Kanada proglasile terorističkom organizacijom.

Američki dužnosnici izjavili su da su vize izdane svim "neophodnim" članovima tima, ali su poručili da se "sustav neće zloupotrebljavati za ubacivanje terorista u zemlju pod lažnim izgovorom". Zbog napete situacije i sigurnosnih briga, Iran je bio prisiljen premjestiti svoj bazni kamp iz Arizone u meksičku Tijuanu kako bi vrijeme provedeno na američkom tlu sveo na minimum. Prema uvjetima viza, momčad će morati ući i izaći iz SAD-a na dan odigravanja utakmica, što dodatno komplicira logistiku.

Šok za škotske navijače: Odobrena putovanja otkazana preko noći

Dok se momčadi i suci suočavaju s preprekama, za tisuće navijača san o praćenju svoje reprezentacije pretvorio se u noćnu moru. Posebno su pogođeni škotski navijači, kojima su u danima uoči polaska masovno počele stizati obavijesti o promjeni statusa njihovih ESTA prijava. Odobrenja za putovanje bez vize, koja su mnogi dobili mjesecima ranije i na temelju kojih su potrošili tisuće eura na letove i smještaj, preko noći su promijenjena iz "odobreno" u "putovanje nije autorizirano".

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Američko Ministarstvo domovinske sigurnosti objasnilo je da je pooštravanje procesa dio politike Trumpove administracije o provođenju imigracijskih zakona te da se sve prijave "kontinuirano provjeravaju". Kao razlog za opoziv navode "neprijavljivanje uhićenja ili presuda", no brojni pogođeni navijači tvrde da nemaju kriminalnu prošlost.

Scott Braid iz Kirkcaldyja, koji je na put s obitelji potrošio oko 9000 eura, ostao je šokiran i bez objašnjenja. Frustracija je ogromna jer vlasti ne daju konkretne razloge, ostavljajući ljude u neizvjesnosti i bez mogućnosti povrata novca. Bivši engleski napadač Ian Wright cijelu je situaciju nazvao "Svjetskim prvenstvom kaosa".

*uz korištenje AI-a