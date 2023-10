Kaotične scene u Nizozemskoj: Policija privela igrače Legije, predsjednika udarali palicom

AZ Alkmaar je na svome terenu slavio protiv Legije iz Varšave u drugom kolu Konferencijske lige, no nakon utakmice vidjeli smo kaotične scene.

Dok su nogometaši poljskog kluba ulazili u autobus i spremali se na polazak za aerodrom, policija je zatvorila područje oko stadiona i zabranila Poljacima da odu. Okružili su autobus, portugalski nogometaš Josue i srpski nogometaš Radovan Pankov, pišu poljski mediji, su reagirali i tražili objašnjenje, a policija ih je uhitila. Još nije poznato zašto je policija okružila autobus poljskog kluba i na koncu, zbog čega su nogometaši privedeni.

Predsjednik Legije Dariusz Mioduski se pobunio, pokušao je razgovarati s policijom, no nastala je gužva, a on je navodno nekoliko puta dobio palicom po glavi. I ne samo on, nastradali su i članovi stručnog stožera.

Privedeni Josue i Pantov odvedeni su u policijsku postaju na ispitivanje, a Legia ne želi napustiti Nizozemsku bez njih. Ostali igrači su dva sata čekali na stadionu, da bi ih u konačnici pustili i poslali u hotel.

Poljska ambasada pokušala je urigirati, no tamošnja policija odbila je s njima razgovarati. Zahtijevaju da im se obrate portugalsko i srpsko veleposlanstvo, čiji su državljani Josue i Pankov.