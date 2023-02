Kapetan Chelseaja javio se prvi put nakon nokauta: Palac gore

Sekou Mara (20) iz Southamptona pokušao je škaricama poslati loptu prema golu, ali umjesto lopte je žestoko opalio u glavu kapetana Chelseaja Cesara Azpilicuetu (33) koji je odmah pao u nesvijest, a nakon toga su ga na nosilima iznijeli s terena. Bilo je to u subotu, a nakon nešto više od 24 sata javio se kapetan 'bluesa' na društvenim mrežama.

Foto: ANDREW BOYERS

Objavio je fotografiju na kojoj pokazuje 'palac gore' i tako daje do znanja kako je sve u redu, iako tako u prvim trenucima nije izgledalo. Možda je to ostavilo i psihološki utisak na nogometaše 'bluesa' jer ni protiv 'davljenika' lige nisu uspjeli doći do boda (1-0).

- Pozdrav svima. Hvala vam na ljubavi i porukama podrške koju mi pružate nakon incidenta, a moja obitelj i ja smo vam veoma zahvalni. Hvala i medicinskom timu Chelseaja, suigračima i protivnicima, bolnicama St. Mary i Cleveland te djelatnicima i doktorima. Veliko vam hvala iz dubine srca. Sad je vrijeme za oporavak, uskoro se vidimo na terenu - napisao je Azpilicueta.

Nastavili su tako svojevrsnu krizu rezultata, a nakon toliko milijuna ulupanih u momčad deseto mjesto nikako ne zadovoljava navijače, dok trener Graham Potter i dalje živi u svom svijetu te kao da ne vidi problem u tim rezultatima.

Što se tiče Cesarea, danas bi trebao biti pušten kući, a pregledi su pokazali da nema ništa slomljeno. Pred 'bluesima' je sad teško gostovanje kod Tottenhama.

