Kapetan Chelseaja oduševio je gestom dok je Gvardiol patio

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) ozlijedio se u derbiju 20. kola Premier lige između Manchester Cityja i Chelseaja. Utakmica je završila 1-1 nakon što je Enzo Fernandes poravnao u 94. minuti, dok je "građane" u vodstvo doveo Tijjani Reijnders. Ipak, trener Cityja, Pep Guardiola, više je zabrinut što je početkom utakmice ostao bez svojeg ponajboljeg igrača i stupa obrane, Gvardiola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:39 Joško Gvardiol | Video: 24sata Video

Gvardiol nije mogao samostalno napustiti travnjak, a tu se istaknuo kapetan Chelseaja, Reece James (26). Engleski defanzivac vrlo dobro razumije kako je "vatrenom", s obzirom na to kako je godinama muku mučio s brojnim ozlijedama.

Guardiola se nakon utakmice kratko osvrnuo na Gvardiolovu ozljedu te poručio kako "ne izgleda dobro". Engleski medilji nagađuju kako je riječ o ozljedi koljena, ali jasnija će ozbiljnost povrede biti nakon dodatnih pregleda.