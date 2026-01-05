Drama u Premier ligi! Joško Gvardiol se ozlijedio u derbiju između Cityja i Chelseaja. Kapetan Chelseaja, Reece James, nesebično mu pomogao. Guardiola zabrinut za svog ključnog igrača
Kapetan Chelseaja oduševio je gestom dok je Gvardiol patio
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) ozlijedio se u derbiju 20. kola Premier lige između Manchester Cityja i Chelseaja. Utakmica je završila 1-1 nakon što je Enzo Fernandes poravnao u 94. minuti, dok je "građane" u vodstvo doveo Tijjani Reijnders. Ipak, trener Cityja, Pep Guardiola, više je zabrinut što je početkom utakmice ostao bez svojeg ponajboljeg igrača i stupa obrane, Gvardiola.
Gvardiol nije mogao samostalno napustiti travnjak, a tu se istaknuo kapetan Chelseaja, Reece James (26). Engleski defanzivac vrlo dobro razumije kako je "vatrenom", s obzirom na to kako je godinama muku mučio s brojnim ozlijedama.
Guardiola se nakon utakmice kratko osvrnuo na Gvardiolovu ozljedu te poručio kako "ne izgleda dobro". Engleski medilji nagađuju kako je riječ o ozljedi koljena, ali jasnija će ozbiljnost povrede biti nakon dodatnih pregleda.
