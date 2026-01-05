Obavijesti

Sport

Komentari 0
ČASNI POTEZ

Kapetan Chelseaja oduševio je gestom dok je Gvardiol patio

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Kapetan Chelseaja oduševio je gestom dok je Gvardiol patio
Foto: Screenshot/Arenasport

Drama u Premier ligi! Joško Gvardiol se ozlijedio u derbiju između Cityja i Chelseaja. Kapetan Chelseaja, Reece James, nesebično mu pomogao. Guardiola zabrinut za svog ključnog igrača

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol (23) ozlijedio se u derbiju 20. kola Premier lige između Manchester Cityja i Chelseaja. Utakmica je završila 1-1 nakon što je Enzo Fernandes poravnao u 94. minuti, dok je "građane" u vodstvo doveo Tijjani Reijnders. Ipak, trener Cityja, Pep Guardiola, više je zabrinut što je početkom utakmice ostao bez svojeg ponajboljeg igrača i stupa obrane, Gvardiola.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Joško Gvardiol 00:39
Joško Gvardiol | Video: 24sata Video

Gvardiol nije mogao samostalno napustiti travnjak, a tu se istaknuo kapetan Chelseaja, Reece James (26). Engleski defanzivac vrlo dobro razumije kako je "vatrenom", s obzirom na to kako je godinama muku mučio s brojnim ozlijedama.

Guardiola se nakon utakmice kratko osvrnuo na Gvardiolovu ozljedu te poručio kako "ne izgleda dobro". Engleski medilji nagađuju kako je riječ o ozljedi koljena, ali jasnija će ozbiljnost povrede biti nakon dodatnih pregleda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: RB Leipzig želi 'vatrenog', Slovenac u Varaždin
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: RB Leipzig želi 'vatrenog', Slovenac u Varaždin

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Srnin kolega pokušao je sve. Samo da ne pogleda u nju
ZANOSNA UKRAJINKA

FOTO Srnin kolega pokušao je sve. Samo da ne pogleda u nju

Ukrajinska sportska novinarka, model i influencerica Daria Bondar Savina (24) nedavno je dospjela u središte pozornosti nakon intervjua s trenerom Šahtara, Ardom Turamom. Na Instagramu ima oko pola milijuna pratitelja
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026