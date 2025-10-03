Obavijesti

NOVO PRIZNANJE

Kapetan hrvatske rukometne reprezentacije dobio veliko priznanje na klupskom SP-u!

Doboj: Vazprem svladao Gummersbach i osvojio 56. Međunarodni rukometni turnir | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Ivan Martinović ljetos je potpisao za mađarski Veszprem, a nakon poraza u finalu Svjetskog klupskog prvenstva u Kairu dobio je novo veliko priznanje

Novi kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Ivan Martinović (27) uvršten je u najbolju momčad Svjetskog klupskog prvenstva. U finalu je Barcelona pobijedila Veszprem 31-30 nakon produžetaka. 

Bilo je to svojevrsno hrvatsko finale, naslov prvaka osvojio je hrvatski reprezentativac Luka Cindrić (32) s Barcelonom dok je Martinoviću i suigračima pobjeda za dlaku izmakla. Ivan Martinović zabio je šest golova u finalu, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu mađarskom klubu. Golman Veszprema, Rodrigo Corrales imao je 16 obrana i proglašen je najboljim igračem Svjetskog prvenstva.

Doboj: Vazprem svladao Gummersbach i osvojio 56. Međunarodni rukometni turnir
Doboj: Vazprem svladao Gummersbach i osvojio 56. Međunarodni rukometni turnir | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Najbolja momčad Svjetskog rukometnog klupskog prvenstva

MVP: Rodrigo Corrales (Veszprem)
Vratar: Emil Nielsen (Barcelona)
Lijevo krilo: Hugo Descat (Veszprem)
Pivot: Magnus Saugstrup (Magdeburg)
Desno krilo: Aleix Gomez Abello (Barcelona)
Lijevi vanjski: Timothey N'Guessan (Barcelona)
Srednji vanjski: Gisli Kristjansson (Magdeburg)
Desni vanjski: Ivan Martinović (Veszprem)

