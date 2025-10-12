Obavijesti

Kapetan Kovačić kopirao Joška?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Matija Habljak/Pixsell

Mateo Kovačić promijenio imidž i pustio kosu, nalik Jošku Gvardiolu! Navijači se pitaju je li to utjecaj Cityja ili samo slučajnost. Što mislite o novom izgledu?

Dok se oporavljao od ozljede proteklih pet mjeseci, Mateo Kovačić odlučio je pustiti kosu i nosi je u opuštenom, valovitom izdanju koje mnogima podsjeća na frčkavu Joška Gvardiola. Takav je izašao s kapetanskom trakom oko ruke u dvoboju s Gibraltarom u Varaždinu. Promjena izgleda postala je tema među navijačima hrvatske nogometne reprezentacije, ali i Manchester Cityja.

Varaždin: Konferencija za medije reprezentacije Hrvatske uoči kvalifikacijske utakmice za SP protiv Gibraltara
Varaždin: Konferencija za medije reprezentacije Hrvatske uoči kvalifikacijske utakmice za SP protiv Gibraltara | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Je li riječ o osobnom izboru igrača, estetici pod utjecajem klupske okoline ili jednostavno slučaju sličnih ukusa? Možda Pep Guardiola štedi na frizeru, našalili su se neki. Kovačić je godinama nosio vrlo kratku frizuru, ali se u 32. godini odlučio za promjenu imidža, dok je Gvardiol manje-više konstantno u kovrčama. Kako vam se čini novi Mateov look?

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napušta Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara
SVJETSKA EKSKLUZIVA

EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napušta Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Lamine Yamal (18) u društvu argentinske reperice Nicki Nicole (25) napustio je Lijepu Našu. Golupčiće smo uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare nakon što su vikend iskoristili za krstarenje dalmatinskim otocima, let i izmjenjivanje nježnosti na jahti
Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik
DEBAKL U LESKOVCU

Dragan Stojković Piksi podnio ostavku! Već poznat nasljednik

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srbija je doživjela težak poraz u Leskovcu koji ju je udaljio od plasmana na Svjetsko prvenstvo. Piksijev nasljednik na klupi trebao bi biti Veljko Paunović
Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati
OGLASIO SE

Aleksandar Vučić o porazu od Albanije: Bolje igrače nemamo, a od tuge nisam mogao spavati

Albanci imaju igrače koji igraju u Laziju, Atalanti. Navikli smo da budemo najbolji u svemu i da moramo pobjeđivati, smatra predsjednik Srbije

