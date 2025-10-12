Mateo Kovačić promijenio imidž i pustio kosu, nalik Jošku Gvardiolu! Navijači se pitaju je li to utjecaj Cityja ili samo slučajnost. Što mislite o novom izgledu?
Kapetan Kovačić kopirao Joška?
Dok se oporavljao od ozljede proteklih pet mjeseci, Mateo Kovačić odlučio je pustiti kosu i nosi je u opuštenom, valovitom izdanju koje mnogima podsjeća na frčkavu Joška Gvardiola. Takav je izašao s kapetanskom trakom oko ruke u dvoboju s Gibraltarom u Varaždinu. Promjena izgleda postala je tema među navijačima hrvatske nogometne reprezentacije, ali i Manchester Cityja.
Je li riječ o osobnom izboru igrača, estetici pod utjecajem klupske okoline ili jednostavno slučaju sličnih ukusa? Možda Pep Guardiola štedi na frizeru, našalili su se neki. Kovačić je godinama nosio vrlo kratku frizuru, ali se u 32. godini odlučio za promjenu imidža, dok je Gvardiol manje-više konstantno u kovrčama. Kako vam se čini novi Mateov look?
