Kapetan Lutona vratio se u klub mjesec dana nakon srčanog

Kapetan engleskog premierligaša Luton Towna, Tom Lockyer (29), posjetio je suigrače na klupskom treningu mjesec dana nakon što je pretrpio srčani udar tijekom utakmice Premier lige protiv Bournemoutha.

Lockyer se sredinom prosinca srušio u 59. minuti utakmice u Bournemouthu. Liječnici oba kluba su odmah pritrčali u pomoć, a nakon liječničke intervencije došao je svijesti. Hitno je prevezen u bolnicu, gdje mu je ugrađen defibrilator.

- Stvarno sam uživao vidjeti sve momke. Nisam ih vidio od onoga što se dogodilo, tako da je stvarno lijepo vidjeti ih sve - kazao je iskusni branič pa dodao:

- Biti aktivan cijeli život, ne samo u nogometu, nego općenito u svemu ostalom, a onda ti kažu da ne možeš baš ništa učiniti, bilo je prilično teško.

Susret sa suigračima i trenerom Lutona Robom Edwardsom bio je prepun emocija.

- Uspio sam se nekako držati, ali bilo je emotivno. Bilo je to jako teško vrijeme za njegovu obitelj prije svega, ali za nas je bilo sjajno vidjeti ga - kazao je Edwards.

Dodao je...

- On je tako impresivna i fokusirana osoba. Postoji proces rehabilitacije, ali on ide polako, ima dijete na putu i to mu je glavni fokus.

Luton Town se trenutačno nalazi u zoni ispadanja na 18. mjestu Premier lige sa 16 bodova. Zadnje dvije pozicije drže Burnley s 12 i Sheffield United s 10 bodova.