Kapetan Mandžo vodio Juve do nove pobjede! Dybala je zabio...

U odsustvu Chiellinija, Mario Mandžukić još jednom je predvodio svoju momčad na terenu kao kapetan i odveo ih do nove pobjede na gostovanju protiv Bologne. Kapetan Super Mario opet je svoju rolu odradio na najbolji mogući način, no nije uspio doći do novog gola.

Dugo je lomio Juventus žilavu Bolognu, a tek su ih slomili u 67. minuti preko Paula Dybale. Stara dama je tako povećala prednost nad Napolijem na 16 bodova, čime su praktički i osigurali novi naslov prvaka Italije. Ova utakmica ujedno je Juveu došla i da se napune samopouzdanjem nakon jako loše predstave protiv Atletico Madrida u osmini finala Lige prvaka gdje su ih Rojiblancosi uništili s obrambenom igrom i zabili im dva gola uoči uzvrata u Torinu.

Cristiano Ronaldo i Mario Mandžukić bili su potpuno neprimjetni, a to se odmah osjetilo na igri njihove momčadi, ali i na samom semaforu gdje je pored njihovog imena stajala nula.

U susretu između Sassuola i SPAL-a nije bilo pobjednika, susret je završio 1-1. Peluso je doveo domaćine u vodstvo u 43. minuti, a izjednačio je Petagna u 68. minuti iz jedanaesterca. Domaćin je od sudačke nadoknade bio s igračem manje nakon što je isključen Alfred Duncan. Lorenco Šimić nije nastupio za SPAL.

Chievo i Genoa su odigrali bez golova, a Adrian Šemper nije nastupio za domaći sastav.

U ranije odigranom susretu nogometaši Sampdorije pobijedili su kao domaćini Cagliari sa 1-0. Strijelac pobjedničkog pogotka bio je Quagliarella koji je u 66. minuti bio precizan izvođač kaznenog udarca.

Darijo Srna je ušao u 73. minuti, a Filip Bradarić ostao je na klupi za pričuve Cagliarija.

Večeras su na rasporedu još dvije utakmice, sastaju se Parma - Napoli i Fiorentine - Inter.

Na ljestvici vodi Juventus sa 69 bodova ispred Napolija koji ima 53 i Intera sa 46 bodova.