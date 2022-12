Kapetan Maroka: Vaha više nije mogao biti izbornik. Stalno su ga vrijeđali, bilo je napeto

Reprezentacija Maroka ostvarila je povijesni uspjeh na Svjetskom prvenstvu u Katru. Maroko je postao prva afrička reprezentacija koja je izborila polufinale SP-a, a tamo ih je vodio izbornik Walid Regragui.

Ipak, Vahid Halilhodžić (70) izborio je s reprezentacijom plasman na SP. On je taj koji je predstavio novi, obrambeni duh igre koji je reprezentaciju krasio i u Katru.

Foto: BERNADETT SZABO

Dobro je poznato da Vaha nije napustio klupu Maroka iz nogometnih razloga, već zbog nesuglasica s nekoliko igrača i savezom.

- Nakon promjene izbornika svi smo bili svjesni da imamo malo vremena da se naviknemo na novo stanje. Svi smo se trudili i treba čestitati svakom igraču jer je dao svoj maksimum. Svi smo puno razgovarali prije Svjetskog prvenstva. Vrlo brzo je stvorena dobra atmosfera i svi smo zajedno shvatili kolika je važnost Svjetskog prvenstva - osvrnuo se kapetan Maroka, Romain Saiss, koji se zatim osvrnuo na Vahino razdoblje.

- Što se tiče Halilhodžića, on je došao do točke kad mu je bilo nemoguće ostati izbornik. Na svakoj utakmici su mu zviždali. Ta je atmosfera postajala teška, a prenijela se i na ostatak momčadi. Bilo je napeto, na svakoj su ga utakmici vrijeđali, ali ne smijemo zaboraviti da nas je on odveo na SP. Moramo mu biti zahvalni zbog toga - zaključio je.

