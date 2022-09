Kapetan Modrić: Pokazali smo kako se igra za hrvatski dres!

Mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu. Ušli smo odlično, poveli pa primili brzi gol gdje su oni u jednom periodu bili bolji. Imali su dvije jako dobre šanse. Hvala Bogu nisu zabili. Drugo poluvrijeme smo znali da još više moramo poboljšati našu igru, dignuti se i biti okomitiji. To smo i napravili. Kada se sagleda cijela utakmica bili smo bolji i zaslužili smo pobjedu. I zato smo na Final Fouru. Veliki uspjeh i napravili smo što smo htjeli, rekao je nakon velike pobjede protiv Austrije kapetan Hrvatske Luka Modrić pa dodao:

- Izlazak Broza nas je poremetio. On je igrač koji puno znači za ekipu. Lovro je ušao dobro, prvo mu je trebalo da se zagrije, ali sve u svemu mislim da bez obzira na izostanak Broza drugo poluvrijeme smo se konsolidirali i zasluženo pobijedili.

Veliki je ovo uspjeh Hrvatske uoči Svjetskog prvenstva u Kataru.

- Napravili smo što smo htjeli. Imamo SP pred nama i mislim da je ovo putokaz ove utakmice, pogotovo zadnjih pet, to je putokaz kako trebamo igrati, ponašati se i odnositi prema dresu. Ako ovako nastavimo bit ćemo opasni za sve na Svjetskom prvenstvu.

Koja reprezentacija je jača, ova ili iz Rusije?

- Ne bih ulazio u priče koja je jača. Mislim da imamo dobru ekipu, da imamo dosta dobre alternative, 20 i nekoliko igrača. 26 koliko će izbornik voditi, mislim da u svakom trenu mogu odgovoriti zahtjevima reprezentacije.

Hrvatska će kao i svaki put biti u Euforiji.

- Ne trebamo se zanositi s najavama, s očekivanjima. Tamo smo gdje trebamo biti, na Svjetskom prvenstvu. Bitno je da budemo kakvi smo bili zadnjih pet. Zajedno, kao ekipa, boriti se jedan za drugog. Idemo utakmicu po utakmicu i vidjet ćemo što možemo napraviti. Euforije će biti, ali mi kao ekipa i stožer moramo ostati čvrsto na zemlji i nastaviti u ovom ritmu.

Mateo Kovačić vratio se tamo gdje je odrastao.

- Nije bilo lagano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje je bilo par naših grešaka. Drugo poluvrijeme smo stavili igru pod kontrolu, bili kvalitetniji. Stvarno je veliki rezultat pobijediti u ovakvoj sjajnoj atmosferi. Napravili smo veliku stvar, moramo se dobro pripremiti i u Kataru pokušati napraviti veliki rezultat.

Koliko vas je poljuljala ozljeda Brozovića?

- Broz je jedan od najbitnijih igrača, drži balans i vrhunski se kreće. Kada je izašao nije nam bilo lako i bilo je dosta teže.

Hrvatska ima vrlo snažnu reprezentaciju.

- Mislim da nam je prijašnjih godina falila širina. Sada to imamo, kada smo svi u dobroj formi, a dosta nas je, možemo odigrati utakmice kao danas. Nije lako doći ovdje, pobijediti 3-1. Moramo se držati i pokušati napraviti dobar rezultat u Kataru - rekao je Kovačić pa zaključio:

- Znao sam da će biti dobra atmosfera. Znao sam koliko Hrvata ovdje živi i voli Hrvatsku. I sam sam to doživio. Hvala im na tome.

Marko Livaja je ušao u nastavku pa probudio Hrvatsku golom za 2-1.

- Zaslužili smo ovo nakon svih utakmica, igrali smo danas protiv jakog protivnika također. Sretan sam zbog gola, na pola smo puta, imamo još dvije utakmice do trofeja i dat ćemo sve od sebe da to napravimo, imamo kvalitetu za to - rekao je Livaja i opisao situaciju kod 1-1:

- Znali smo na klupi da Danska vodi, na terenu igrači možda nisu bili svjesni tog, ali znali smo isto tako ako počnemo igrati našu igru da ćemo i pobijediti na kraju.

