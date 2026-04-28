Kapetan Nexea: Mnogi su rekli - nemoguće! Trener: Ovdje sam 20 godina i ovo nisam doživio!

Kiel je pao u Našicama. Tko bi rekao, ali, evo, čuda su moguća, kakvo je napravio Nexe u prvoj utakmici četvrtfinala Europske lige. Ni Hamburg i Final Four s 33-30 više nije nemoguća misija, ali Kiel je Kiel, pogotovo na sjeveru Njemačke. Kako god završilo, Nexe je zaslužio apsolutni naklon za najveću pobjedu u klupskoj povijesti.

Saša Barišić-Jaman prije dva mjeseca sjeo je na klupu, a neki treneri ni za trenerske karijere ne dočekaju ovakve trenutke...

- Znao sam da će sigurno jednom doći. Rekao sam dečkima da možemo pobijediti, ostavili su srce na parketu uz sjajnu publiku. Ovdje sam 20 godina i nisam doživio ovakvo ludilo. Svi smo disali kao jedno i dragi nas je Bog nagradio. Moramo uživati u trenutku, nema veće privilegije od ove što sam imao čast biti na klupi i voditi momčad - rekao je trener Nexea.

Susret Nexea i Kiela u prvoj utakmici četvrtfinala EHF Europske lige | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Sjajna utakmica, ali čeka nas još 60 minuta. Bit će vrlo teško u Kielu i zato moramo ponoviti ovakvo izdanje. Nitko nam ne može zabraniti da sanjamo, bacit ćemo se na glavu, ali prije toga čeka nas Zagreb za vikend u prvenstvu.

Kapetan Krešimir Kozina igrao je mnogo velikih utakmica, u ovoj je vratio vrijeme unatrag...

- Svi smo se bacili na glavu, dali sve od sebe. Ovo mi je drugi mandat u Nexeu i nikad nisam vidio ovakvo iščekivanje. Drago mi je da smo nagradili navijače. Ovo je jedan od najboljih kolektiva u kojima sam igrao, pobijedio je kolektiv, na neopisivo sam sretan. Mnogi su rekli da je nemoguće da pobijedimo, ali sanjali smo 10 dana i sanjat ćemo još. Proslava? Predsjednik je rekao po pet piva, ha, ha.

Matko Moslavac potvrdio je da Hrvatska uskoro dobiva igrača za velike stvari na srednjem vanjskom. Paklen igrač, bez respekta protiv Pekelera, Laubea, Wolffa... Pekeler ga još traži po parketu.

- Svi smo vjerovali da možemo, energija je bila vrhunska u obrani i napadu, uz ovakve tribine nismo mogli izgubiti. Suigrači su mi stvarali prostor i to sam koristio. Ovo nam daje nadu.

Tin Lučin bio je u top izdanju, a kad je tako, onda i devet lakih komada padne... Šteta samo za onaj jedan sedmerac, ali dobro.

- Uživali smo, rekli smo da moramo uživati, bez pritiska. Ovo je lijepa razglednica iz Našica, dvorana je bila krcata i prije početka zagrijavanja i ne možeš onda loše odigrati. Htjeli smo ih "otvoriti" vanjskim šutem, bilo je ključno da spustimo Pereza i Wolffa na "normalan" broj obrana (8 ukupno). Nismo srljali, pa nam nisu ni zabijali lagane golove, prevladali smo i malu krizu na početku drugog poluvremena.

Kielu neće biti svejedno s -3...

- Sigurno, ali protiv Kiela ni 10 razlike nije garancija. Ako ponovimo ovo, sve je moguće. Odgovaraju nam ovakve utakmice, lakše nam je igrati protiv boljih. Zagreb za vikend? Nema štednje, to nam je utakmica za finale prvenstva.

Filip Jicha, trener Kiela, izgledao je kao da bi se najradije izderao na nekoga, ali smirio se i tražio riječi, našao je i neke sudačke sporne odluke...

- Izgubili smo i to je činjenica, ali ovo je prvo poluvrijeme i veselim se uzvratu. Svakako moramo biti bolji i plasirati se na Final Foru. Želim sretan i siguran put Nexeu u Kiel.

Veron Načinović pospremio je sve četiri lopte, i on je načet kao i mnogi u Kielu.

- Ovo je prva utakmica, ružnije izgleda nego što smo mislili, ali vjerujem da smo dovoljno kvalitetni. Mučimo se trenutno, Skipagotu ima problema s ramenom, no idemo po Final Four.

