Kapetan Šibenika: Korona mi je uništila transfer u Barcelonu

Ova pandemija mi je uništila transfer karijere. Nismo to htjeli tada otkrivati jer smo čekali da se posao završi, kada se sve izjalovilo, opet to nismo htjeli davati na sva zvona, rekao je Marko Bulat (19)

<p><strong>Šibenik </strong>ima svojeg dragulja i to je bilo jasno već od ranije. No, kada je stigla potvrda da je za kapetana Šibenčana <strong>Marka Bulata </strong>(19) bila zainteresirana ni manje ni više nego <strong>Barcelona</strong> i da je posao praktički bio gotov... Ime mladog veznjaka dobilo je novu dimenziju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doček za nogometaše Šibenika</strong></p><p>Bulat je dospio na nogometnu mapu skauta europskih velikana pa su na Šubićevac iza scena velikih ekrana stigli skauti Barcelone, pogledali što ima za ponuditi i kakav talent posjeduje pa odlučili da je kalibar za najveću razinu. I ponudili mu ugovor.</p><p>- Ova pandemija mi je uništila transfer karijere. Nismo to htjeli tada otkrivati jer smo čekali da se posao završi, kada se sve izjalovilo, opet to nismo htjeli davati na sva zvona. Naime, u ožujku, sve je bilo dogovoreno s direktorom Barcelone da potpišem ugovor - rekao je Šibenčanin za <a href="https://sportske.jutarnji.hr/sn/nogomet/hnl/nevjerojatna-prica-kapetana-sibenika-kako-mi-je-propao-vec-dogovoreni-transfer-u-barcelonu-15027553" target="_blank">SN</a>.</p><p>Posao se izjalovio kada je <strong>Eric Abidal </strong>napustio mjesto sportskog direktora 'blaugrane'.</p><p>- Ugovor je bio spreman, imali smo avionske karte rezervirane, Abidal nas je trebao čekati u Barceloni. No, zatvorile su se granice, letovi su bili otkazani, lige otkazane, Barcelona je suspendirala sve poslove. Čuli smo se s ljudima iz Barcelone, ali od potpisa nije bilo ništa. Na kraju je i Eric Abidal odstupio sa svoje dužnosti - dodao je Bulat.</p>