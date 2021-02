Velika sportska natjecanja uvijek pišu predivne priče, a ovo je jedna takva. U glavnoj ulozi je Aslan Karacev (27), kvalifikant koji se pobjedom nad Grigorom Dimitrovom (2-6, 6-4, 6-1, 6-2) plasirao u polufinale Australian Opena, a da priča bude još bolja to mu je općenito prvi nastup u glavnom ždrijebu nekog Grand Slama.

Karacev je 2017. bio izvan Top 700 na Touru i morao je igrati "Futurese" kako bi poboljšao ranking, a kada je nastupio "lockdown" prošlog ožujka bio je 253. igrač svijeta.

U 11 godina profesionalne karijere ruski tenisač zaradio je ukupno nešto više od 600.000 dolara od čega je većinu potrošio putovanja po turnirima na kojima je nastupio. Pobjedom protiv Grigora Dimitrova i plasmanom u polufinale već si je osigurao više nego što je zaradio u cijeloj karijeri - 660.000 dolara. Ako izbori finale ta će se brojka popeti na milijun i pol, a ako nekim slučajem ode do kraja zaradit će ogromnih 2,75 milijuna dolara.

- Naravno da je ovo nevjerojatan osjećaj. Prvi put igram u glavnom ždrijebu, prvi sam put u polufinalu. Nevjerojatno. Teško mi je bilo držati živce pod kontrolom, kad sam pronašao igru njega su uhvatila leđa - rekao je Karacev.

Za one koje ne znaju, Karacev ne da nije bio nositelj na AO, nego je bio i kvalifikant. U Dohi je riješio Nakashimu, Purcella i Mullera i osigurao prvi nastup na Grand Slamu u svojoj karijeri. Karacev je postao tek drugi kvalifikant polufinalist u povijesti Melbournea., a dosad je to 'pošlo za reketom' jedino Bobu Giltinanu davne 1977. Rus je također postao prvi tenisač koji je došao do polufinala u prvom nastupu na Grand Slamu.

A njegov put izgledao je ovako...

U prvom kolu 'stradao' je Mager, a istu sudbinu podijelio je Gerasimov. U trećem kolu Karacev je napravio prvi veći 'skalp'. Izbacio je Argentinca Diega Schwartzmana koji igra u odličnoj formi, a potom je u 'trileru' pao i Auger-Aliassime.

Neki pravdaju i pokušavaju umanjiti njegov uspjeh zbog ozljede koja je tijekom meča mučila Dimitrova, ali činjenica je da njegov uspjeh ne može umanjiti - baš ništa.

U svojem prvom Grand Slam polufinalu Karacev čeka boljeg iz okršaja Đokovića i Zvereva.