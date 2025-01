Karačić sletio u Zagreb: Nije me trebalo nagovarati! Ako treba igrat ću minutu, to nije floskula

Izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson pozvao je Igora Karačića (36) u momčad nakon što se Domagoj Duvnjak (36) ozlijedio na utakmici protiv Argentine. Kapetan je ozlijedio list, a magnetska rezonanca pokazala je rupturu koja ga je isključila s natjecanja do završetka turnira.

David Mandić (27) također je ozlijedio list, ali na posljednjoj pripremnoj utakmici protiv Slovenije. Sigurdsson je čekao njegov oporavak, no sada je reagirao i umjesto Mandića pozvao Lovru Mihića (30).

Karačić je već sletio u Hrvatsku, a Hrvatski rukometni savez objavio je fotografiju s aerodroma na društvenim mrežama. U opisu su napisali: "Veliko hrvatsko srce Igor Karačić sletio je u domovinu i kreće svojoj ekipi!"

- Stalno ponavljam da sam spreman odazvati se, uvijek sam tu za reprezentaciju. Dolazim direktno s bazičnih priprema, teretane, trke, bez lopte. Ali za Hrvatsku ću igrati i jednu minutu ako treba. To nije floskula, to je jednostavno tako. Tu sam ako me izbornik treba, voljan sam pomoći i njemu i suigračima, mojim velikim prijateljima - izjavio je po dolasku u zračnu luku za Germanijak.

Izbornik je u petak na konferenciji za medije poslije utakmice s Argentinom izjavio da jedva čeka da konferencija završi, kako bi ga mogao nazvati.

- Tako negdje je i bilo, odmah poslije utakmice smo kratko porazgovarali. Nije me trebalo nagovarati, jednostavno ja sam sa svojim prijateljima iz reprezentacije stalno u kontaktu i spreman sam pomoći. Minuta ili dvije, nebitno. Koliko god mogu. Nadam se da ću ovih dana uhvatiti ritam sa loptom jer sam bio na bazičnim pripremama u ritmu teretana - trčanje.

On trenutno igra u poljskom Kielceu, a u devet utakmica Lige prvaka ove sezone zabio je 24 gola i ostvario četiri asistencije. S reprezentacijom Hrvatske osvojio je dvije medalje, srebro na Europskom prvenstvu 2020. godine i broncu na Europskom prvenstvu 2016. godine. Godine 2019. Karačić je bio MVP Final Foura Lige prvaka, kada je s Vardarom osvojio najbolje europsko klupsko natjecanje u rukometu.

Karačić će već u nedjelju biti na raspolaganju, kada Hrvatska od 20.30 igra odlučujuću utakmicu za prvo mjesto skupine. Protivnik je Egipat, koji je također ostvario dvije lagane pobjede u prva dva kola turnira.

- Radit ću ono što mi izbornik i stožer kažu. Ako mi kažu da sutra igram, igrat ću - zaključio je.