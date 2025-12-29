Karačić: Trebali smo imati više bodova. Vjerujem da iskustvom i igrama mogu pomoći Hajduku

Prvotimac Hajduka Fran Karačić u subotu je prvi put nastupio u Kaštel Sućurcu na humanitarnom malonogometnom turniru "Četiri kafića" i svojim je nastupom oduševio brojne gledatelje. Mnogi koji su ga navikli gledati na velikom terenu nisu znali kakav je Karačić virtuoz na malom prostoru na parketu. Lažnjaci, driblinzi, šutevi, čak su i jedne škarice zamalo odsjele iza Božidara Radoševića.. Karačić i Livaja su dominirali, kako igrom tako i borbenošću, ali na koncu "Food bar Gabine" nisu uspjeli odvesti u veliko finale.

