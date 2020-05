Karatist Ivan Kvesić mora se opet kvalificirati za OI u Tokiju

Iako je hrvatski karatist Ivan Kvesić u drugoj polovici ožujka postao prvi karatist iz Hrvatske koji je osigurao olimpijsku normu, jučer je od Svjetske karate federacije (WKF) dobio obavijest da sljedeće godine mora ponovno proći kvalifikacije za OI.

Kvesić je u ožujku dobio potvrdu izravnog plasmana od Međunarodnog olimpijskog odbora (MOO) te čestitku Svjetske karate federacije (WKF) čime mu je priznat status evidentnog olimpijca, no u srijedu je primio obavijest da su ukinute olimpijske licencije i sljedeće se godine nastavljaju olimpijske kvalifikacije, što znači da se ponovno mora kvalificirati za OI.



S odgodom Olimpijskih igara u Tokiju za sljedeće ljeto došlo je do promjena u kalendaru olimpijskih kvalifikacija brojnih sportova, ali je prevladavalo načelo MOO-a da se izborene olimpijske norme neće dovoditi u pitanje. Ipak, Svjetska karate federacija to je učinila.

"U srijedu smo dobili službenu potvrdu da su nam ukinuli olimpijske licencije i da se dogodine nastavljaju kvalifikacije za Tokio, što potencijalno znači da - u najgorem slučaju - mogu ostati bez direktnog plasmana na OI. Naravno da mi je jako teško palo, jer su Međunarodni olimpijski odbor i Svjetska karate federacija prije dva mjeseca objavili službenu potvrdu da sam izborio OI te da, bez obzira na koronavirus, naše licencije ostaju kod nas. Jučer su nam samo poslali mail s porukom da se kvalifikacije nastavljaju. Nitko nas prethodno nije kontaktirao, niti pitao šta mi mislimo o tome. Komunicirao sam s ostalim sportašima, koji su u istoj poziciji, i svi će dignuti glas protiv takve odluke. Neki su spremni pisati i arbitraže i angažirati odvjetnike, jer smatraju da ovo nije u duhu olimpizma i fair playa", kazao je Kvesić..

I Hrvatski olimpijski odbor (HOO) iznenađen je tom odlukom. Upravo je Ivan Kvesić trebao biti i službeno potvrđen za evidentnog olimpijca na sjednici Vijeća HOO-a u utorak 26. svibnja. (eg)