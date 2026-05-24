DOMINACIJA HRVATA

Karatistica Ema Sgardelli došla do povijesnog uspjeha na EP-u! Osvojila treći uzastopni naslov

Foto: Kjetil Waber

U Frankfurtu se održava Europsko seniorsko prvenstvo u karateu, a Hrvati dominiraju na natjecanju! Hrvatsku na prvenstvu predstavljaju šest predstavnika u karateu i jedna predstavnica u parakarateu

Naša predstavnica Ema Sgardelli (-50) pobijedila je Bugarku Teodoru Tsanevu i došla do trećeg uzastopnog europskog naslova što nije uspjelo ni jednoj karatistici u povijesti otkako je ova kategorija uvedena na europsko prvenstvo 2009. godine. Ema je na cijelom Prvenstvu u Frankfurtu izgubila tek jedan poen, a treću europsku pojedinačnu medalju osvojila je s tek 22 godine.

Sadea Bećirović osvojila je zlatnu medalju u kategoriji -68kg. U finalnom meču je sa 4-1 pobijedila aktualnu svjetsku prvakinju Francuskinju Thalyju Sombe, a ovime je Sadea i osvojila svoju prvu pojedinačnu europsku medalju.

Foto: Martin Kremser / Karate Insights Media

Mia Greta Zorko europska je doprvakinja u kategoriji -61kg. U finalnom meču pobijedila je ruska karatistica Altana Basangova sa 6-4, a Mia Greta je osvojila svoju prvu pojedinačnu medalju sa europskih prvenstava.

Anđelo Kvesić osvojio je brončanu medalju u kategoriji +84kg pobijedivši Bjelorusa Ivana Kudzinua sudačkom odlukom. Ovo je Anđelova šesta pojedinačna medalja sa europskih prvenstava.

Foto: Martin Kremser / Karate Insights Media

Pobjedom nad njemačkim karatistom Janneom Hauboldom sa 8-3, Ivan Kvesić osvojio je brončanu medalju u kategoriji -84kg. Ovo je već peta pojedinačna Ivanova medalja sa europskih prvenstava, a prvu je osvojio prije osam godina.

U svojem debitantskom nastupu na seniorskom Europskom prvenstvu, Ivan Terihaj (-75kg) zauzeo je vrlo visoko peto mjesto. U meču za brončanu medalju pobijedio je sa 8-0 aktualni svjetski doprvak Ukrajinac Andrii Zaplitnyi, a Ivan je upisao plasman karijere.

Daniela Topić nezaustavljiva je parakaratistica Europe u natjecateljskoj kategoriji K22. Današnjom pobjedom u finalnom meču protiv Slovakinje Lucie Vlkove, Daniela je osvojila petu uzastopnu zlatnu medalju. Prvu zlatnu europsku medalju osvojila je u Gaziantepu 2022. godine, a potom u Guadalajari 2023. godine, u Zadru 2024. godine,  te u Erveanu lani. Održano je i proglašenje u natjecateljskoj kategoriji K22 u kojoj je naš Stipe Barić osvojio brončanu medalju.

Foto: Martin Kremser / Karate Insights Media

