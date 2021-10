Karla Klarić, 27-godišnja odbojkaška reprezentativka koja je ovog ljeta iz zagrebačke Mladosti otišla u japanski Gunma Bank Green Wings, u razgovoru za internetski portal Hrvatskog odbojkaškog saveza je rekla da joj se tim transferom ostvarila davnašnja želja za igranjem u "zemlji izlazećeg sunca".

Klub koji se nalazi u gradu Maebashi, oko sat vremena vožnje od Tokija, ukupno je deseti u karijeri ove primačice - pucačice, a osim u Mladosti, put ju je kroz karijeru vodio po klubovima u Švicarskoj, Rumunjskoj, Francuskoj, Grčkoj i Mađarskoj.

- Neizmjerno sam sretna što mi se ostvarila davnašnja želja da zaigram u Japanu. Kada smo ovo ljeto, još za vrijeme priprema s reprezentacijom Hrvatske, započeli s pregovorima nisam uopće dvojila otići ili ne. Još dok sam igrala u švicarskom Volleru imala sam japansku cimericu pa sam se već tada oduševila njihovom zemljom. A i puno sam pričala o Japanu s Miom Jerkov i Katarinom Barun koje su tamo igrale i koje su mi dale puno dobrih savjeta - rekla je Karla koja je po dolasku u Japan morala u obveznu dvotjednu karantenu.

U klubu će biti jedina strana igračica, jer propisi japanske lige ne dozvoljavaju više strankinja u ekipi. Prvi dojmovi su joj vrlo pozitivni.

- Osjećam se prekrasno ovdje u Japanu. Sve je super, počevši od toga kako su me prihvatili, do kulture, uvjeta za treniranje, pristupa treningu, organizacije. Ovo je potpuno drugi svijet. Obzirom da sam morala odraditi dvotjednu karantenu, tek sam nekoliko dana provela s ekipom, ali je nevjerojatno kako su me ugodno i toplo svi u klubu prihvatili od prvog trenutka. Jako sam sretna što sam ovdje i što ću imati prilike natjecati se u jakoj Japanskoj ligi - kazala je Karla Klarić koja je pri kraju trogodišnjeg studija na zagrebačkom Kineziološkom fakultetu.

S hrvatskom reprezentacijom je na ljetošnjem Europskom prvenstvu, kojem je jedan od sudomaćina bio Zadar, dospjela do osmine finala u kojem je u pet setova poražena od Francuske.

- Jako žalim što nismo izborile barem četvrtfinale, mislim da smo imale dobru ekipu za to. Nažalost, u susretu protiv Francuske su naše suparnice u odlučnim trenucima pokazale više hrabrosti, odlučnosti i agresivnosti, jer po kvaliteti nisu ničime bolje od nas", mišljenja je jedna od iskusnijih članica reprezentacije koja nije bila u udarnoj postavi.

- Igrala sam koliko sam dobila prilike i mislim da sam odradila svoju minutažu vrlo uspješno. Naravno da mi je žao što nisam igrala više, no poštujem svaku odluku izbornika i uvijek sam se spremna maksimalno podrediti kolektivu - poručila je Karla Klarić.