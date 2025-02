Karlo Matković protiv Jokića i društva skupio čak 11 skokova

Denver Nuggets su sinoć kod kuće sa 125-113 nadigrali New Orleans Pelicanse, a Karlo Matković je odigrao solidnu partiju u porazu svoje momčadi. Michael Porter Jr. je predvodio Nuggetse s 36 poena što mu je rekord sezone, a Nikola Jokić je dodao triple-double učinak s 27 poena, 14 skokova i 10 asistencija. Dario Šarić nije igrao za Denver.

Kod Pelicansa najbolji je bio Trey Murphy III koji je izjednačio rekord karijere s 41 poenom, a Matković je odigrao 27 minute i u tom vremenu ubacio pet koševa (šut iz igre 1/5, trice 1/2) uz 11 skokova, četiri asistencije i jednu blokadu. CJ McCollum je ubacio 17 od svojih 30 koševa u četvrtoj četvrtini za New Orleans, koji je izgubio šesti put zaredom. Denver je poveo s 20 koševa u prvoj minuti treće četvrtine, ali se Pelicansi nisu dali i zahvaljujući seriji 15-5 došli su na 65-75.

Portland Trail Blazersi su dobili četvrtu utakmicu zaredom nakon što su poslije produžetka sa 121-119 svladali gostujuće Phoenix Sunse. Deandre Ayton postigao je 25 koševa i skupio 20 skokova protiv svoje bivše momčadi, Deni Avdija je ubacio 24 koša uz osam skokova i pet asistencija. U redovima Sunsa najbolji je bio Devin Booker s 34 poena čime je postao najbolji strijelac svih vremena u povijesti franšize. Međutim promašio je slobodno bacanje za izjednačenje 4,4 sekunde do kraja produžetka. Kevin Durant je dodao 27 koševa, a Bradley Beal 25 za Phoenix. Bealovo polaganje s 32,6 sekundi do kraja produžetka približilo je Phoenix na koš zaostatka (116-115). Ayton je izveo dva slobodna bacanja 7,8 sekundi do kraja za vodstvo Portlanda 118-115 prije nego što je Beal realizirao dva bacanja i smanjio zaostatak Sunsa na jedan 5,9 sekundi do kraja.

Prva momčad Zapada Oklahoma City Thunder su sa 125-96 pobijedili gostujuće Milwaukee Buckse, a obje su momčadi bile bez nekoliko ključnih igrača. Shai Gilgeous-Alexander zabio je 34 poena za Oklahomu koja je bila bez Jalena Williamsa, Casona Wallacea i Alexa Carusa. Ousmane Dieng je postigao rekord sezone od 21 poena za Thunder, dok je Isaiah Joe dodao 18 s klupe. Thunder je pred četvrtu četvrtinu vodio s 41 poenom. Bucksi su bili bez Giannisa Antetokounmpa, Damiana Lillarda, Khrisa Middletona, Brooka Lopeza i Bobbyja Portisa. Milwaukee je izgubio četiri uzastopne utakmice i pet od šest.

Sacramento Kings su u Minneapolisu sa 116-114 nadigrali domaće Minnesota Timberwolvese, a DeMar DeRozan je za pobjedu svoje momadi ubacio 33 koša. Malik Monk dodao je 26 poena i osam skokova za Sacramento, koji je slavio tek drugi put u posljednjih šest utakmica. Naz Reid je s 30 poena bio najbolji strijelac Minnesote. Jaden McDaniels ubacio je 22 poena, a Rudy Gobert upisao je double-double s 19 poena i 13 skokova. Monk je izveo par slobodnih bacanja i doveo Kingse do vodstva 112-108 17,9 sekundi do kraja. U sljedećem posjedu, Mike Conley je zabio tricu i doveo Minnesotu na samo koš zaostatka (112-111) 9,3 sekunde do kraja. Monk je nakon toga pogodio sva slobodna bacanjaza 114-111 6,8 sekundi do kraja, a Sabonis je dodao još dva slobodna bacanja i povećao prednost na pet poena na 5,2 sekunde do kraja. Edwards je pogodio tricu neposredno prije sirena, ali bilo je premalo, prekasno.

Memphis Grizzlies su na svom terenu sa 128-109 bili bolji od San Antonio Spursa. Jaren Jackson Jr. zabio je 31 poen, GG Jackson je dodao rekord sezone 27, a Ja Morant je imao 25 ​​poena u pobjedi Memphisa. Victor Wembanyama je predvodio Spurse s 27 koševa i 10 skokova, a Stephon Castle je dodao 21 poen, šest skokova i pet asistencija. San Antonio je izgubio sedmi put u devet utakmica. Memphis, drugi iza Oklahoma City Thundera u Zapadnoj konferenciji, dobio je svoju šestu uzastopnu utakmicu kod kuće, gdje Grizzliesi imaju omjer pobjeda i poraza 21-5.

New York Knicks su nadoknadili zaostatak od 11 koševa u zadnjoj četvrtini i pobijedili gostujuće Houston Rocketse sa 124-118. Jalen Brunson je zabio 11 od zadnjih 13 koševa za New York, a utakmicu je završio s 42 poena, 10 asistencija i šest skokova. Mikal Bridges i Karl-Anthony Towns ubacili su svaki po 22 koša, dok je Josh Hart dodao 19 poena. Treću momčad Zapada, kojoj je voo treći uzastopni poraz, predvodio je s 25 ubačaja Amen Thompson koji je upisao još i 11 skokova i 11 asistencija.

Golden State Warriors su stigli do treće pobjede u zadnjih četiri utakmice nadigravši u San Franciscu Orlando Magic sa 104-99. Andrew Wiggins je ubacio 25 koševa, a Stephen Curry 24 za Warriorse koji su četiri i pol minute prije kraja gubili 90-92 prije nego su napravili seriju 14-7 koja im je osigurala pobjedu.Cole Anthony ušao je s klupe i ubacio 26 koševa za Orlando.

Atlanta Hawks su prekinuli niz od osam poraza pobijedivši sinoć na gostovanju sa 132-130 Detroit Pistonse. Trae Young postigao je koš za pobjedu 1,6 sekundi prije kraja, a bio je i najbolji strijelac s 34 pogotka i devet asistencija. Cade Cunningham s 30 poena i 14 asistencija predvodio je Detroit. Tobias Harris ubacio je 22 poena, dok su Jalen Duren i Malik Beasley ubacili po 18.

Washington Wizard su ostvarili niz od svije pobjede zaredom tek drugi put ove sezone svladavši sa 124-114 domaće Charlotte Hornetse. Do slavlja ih je vodio Bilal Coulibaly s 26 koševa, dok je pričuva Corey Kispert ubacio 25. Svih pet startera Charlottea upisalo je dvoznamenkasti učinak, a predvodili su ih Miles Bridges i Nick Smith Jr. sa po 24 poena. Bridges je ostvario prvi triple-double u karijeri s 10 skokova i 10 asistencija.

Indiana Pacers su upisali četvrtu pobjedu zaredom nadigravši sinoć u Salt Lake Cityju sa 112-111 Utah Jazz. Pascal Siakam je ubacio 22 koša, uključujući ključno zakucavanje u posljednjim sekundama, a Tyrese Haliburton dodao je 18 poena za Pacerse. John Collins i Jordan Clarkson su bili najbolji kod Utaha sa 21 poeonom svaki.