Karoglan: Awaziem se ponaša liderski. Trener Varaždina: Da je igrao Teklić, mi bismo pobijedili

U nevjerojatnoj završnici, u 99. minuti, Hajduk je golom Awaziema pobijedio Varaždin 2-1. Ponovno je nigerijski stoper bio junak Hajduka koji je sada na osam bodova zaostatka za Dinamom.

- Najbitnije je da smo dobili utakmicu. Ostaje mi gorak okus, nakon dobrog prvog poluvremena odigrati očajno loše u pola sata drugog poluvremena... Možda je razlog što smo digli intenzitet treninga u proteklom tjednu.

Zvižduke nije bilo lijepo čuti?

- Naša publika s pravom očekuje da prolongiramo dobru igru na duže od 45 ili 60 minuta.

Što ste rekli igračima u svlačionici?

- Glave gore, pobijedili smo utakmicu, zaslužili smo pobjedu, ali smo morali riješiti utakmicu u prvom poluvremenu.

Izgledalo je da u drugom poluvremenu nije bilo energije?

- Pogubili smo strukturu u fazi napada, ja znam zbog čega, ali ne mora sve ići vani. Imamo problema, padovi nam se događaju i loše stvari zamagle i ono dobro što smo napravili

Koliko je stanje terena onemogućavala igru?

- Mi smo uranili dva tjedna s terenom, zahvalan sam da smo igrali na njemu danas, za Dinamo bi trebao biti pravi.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U drugom dijelu stajali ste daleko od suparnika?

- Oni su podigli bokove, mi nismo uspjeli pritiskati i postali smo nervozni. Oni statistički imaju najviše driblinga i kad ih ne pritišćeš, oni te ruše driblingom. Ali na kraju mislim da moramo pohvaliti momčad za prvo poluvrijeme i zadnjih deset minuta, i to je po meni zaslužena pobjeda..

Awaziem vam je opet donio bodove?

- Zbog toga smo ga i doveli, kad smo ga gledali, vidjeli smo da je pravi. Ponaša se liderski, dobro trenira...

Zbog čega je izašao Kalinić?

- Osjetio je mišić, reagirao je Sentić odlično nakon ulaska. Mi imamo tri fantastična golmana.

Jesu li zvižduci psihički destabilizirali momčad?

- Igrač Hajduka mora biti jak. Najlakše je kad ti plješću. Hajdemo razmišljati da je momčad bila u psihološki lošem stanju, da su reagirali i sada idemo vidjeti kao će to izgledati do zimske stanke...

U sljedećem kolu Hajduk gostuje u Velikoj Gorici.

- Imamo već dio momaka koji analiziraju Goricu, a drugi dio analizira našeg protivnika u Kupu - zaključio je Karoglan.

Trener Varaždina Mario Kovačević rezimirao je uz čestitke Hajduku.

- Prvo poluvrijeme je Hajduk bio bolji. Mi smo im puno toga omogućili. Bili smo uplašeni. Hajduk nas je pritiskao. Na poluvremenu smo napravili tri izmjene. Znali smo da će Hajduk teško imati isti ritam cijelu utakmicu. Drugo poluvrijeme je to Varaždin koji ja želim. Stiskali smo, izjednačili, pa imali nekoliko situacija. Hajduk je bio u nokdaunu, ali to je nogomet. Žao mi je igrača, ali vratit će nam se to. Nadoknada od osam minuta? Bilo je dosta prekida, ne znam. Da je bila minuta manje, mi bismo se veselili. Ali, ne bih to komentirao. Bila je to genijalnost Livaje. Treba moći tako vratiti loptu.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Biste li pobijedili da je Teklić igrao?

- Samo jednom sam igrao bez Teklića, protiv Rudeša i pobijedili smo. Da je bio Teklić, mislim da bismo pobijedili.

Može li Hajduk zaprijetiti Dinamu?

- Dinamo, Hajduk i Osijek su najkvalitetniji. Bio bih sretan da prvenstvo bude zanimljivo. Otkinuli smo bodove Dinamu. Želim i Hajduku sreću. Ima još puno kola i bit će zanimljivog nogometa.

RED BULL STREET STYLE FINALS ARENA PULA:

Najčitaniji članci