Sastanak na Poljudu dan nakon kiksa! Karoglan: I igrači moraju preuzimati odgovornost...

Hajduk od starta proljetnog dijela sezone ne izgleda dobro, loši rezultati istopili su prednost na ljestvici i sada je Karoglanova momčad rame uz rame s Rijekom i Dinamom, Rijeka ima bod prednosti, Dinamo ima iskustvo, a Hajduk najbolji raspored. Tko će prvi proći ciljnom ravninom neće se vjerojatno znati sve do samog kraja, no da bi ostali u konkurenciji "bijeli" moraju konačno zaigrati puno bolje, počevši od sutrašnjeg Kup ogleda s Varaždinom. Prilika je to za uzvrat Varaždinu, ali i za popravljanje dojma kod navijača te najvažnije, vraćanja samopouzdanja.

Pokretanje videa ... 11:57 presica mislava karoglana uoči utakmice s varaždinom | Video: 24sata/zvonimir barisin/pixsell

Igrači koji su ušli nisu opet dali doprinos. Jesu li možda ljuti?

- Nisu, to su profesionalci, prošli smo puno toga. Dajaku je dobro ulazio s klupe, Dajaku isto, treba vremena da se uđe u ritam, pogotovo kad je utakmica nervozna. Slažem se, u nekim sam utakmicama od njih očekivao više, da se nametnu i pokažu da zaslužuju igrati. Ujesen je bilo isto par utakmica, sad je nešto lošije, ali treba dati podršku igračima i ukazati im da se moraju nametnuti, unosi prevagu kad uđu s klupe.

Kad igra Livaja, igra i Hajduk. Livaja ima problema, loža, gležanj i ne igra...

- S Belupom smo bili dobri i bez njega, u Rudešu je bilo odlično 70 minuta. On je takav, neće reći da ga boli, da ga smeta, on i Pukštas su takvi igrači. Marko nije u optimalnom stanju iako je odradio vrhunske pripreme. To je tako, peh, ali ne volim pričati o tome, iako su Melnjak, Žaper, Nikola, Marko.... naši ključni igrači. Ja nemam pravo razmišljati drugačije, ali da me to remeti, remeti.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kako se vi nosite s pritiskom neizvjesnosti?

- Ja sam i doma kad bih gledao Hajduk bio nervozan. Uvijek si nervozan, boli te jer si navijač. Ali u Varaždinu smo ušli u prvih 20 minuta odlično. Ne smijemo dozvoliti da nas lomi prvi gol i da budemo s igračem toliko neuredni. Moramo produžiti to razdoblje dobre igre. Mi to možemo i moramo.

Koliko je ovo drugačija utakmica?

- Kup kao natjecanje nosi svoje zamke, igramo za polufinale, radi se o trofeju, bez obzira što smo ga osvojili zadnje dvije godine, trofej je trofej. Jedini cilj je proći u polufinale, a onda se posvetiti prvenstvu.

Opet ste vadili Krovinovića i opet to nje urodilo plodom, što očekujete od njega u budućnosti?

- On je jedan od najbitnijih igrača. Niko nam je donio gol, on je dobar svugdje. Postoje tereni kad Krovinović ne može sam nositi šesticu, jer je on cijeli život osmica. Pričali smo o toj poziciji, ne da računam na Filipa, nego je on jedan od naših najbitnijih igrača.

Isti suparnik, drugo natjecanje, drugi teren...

- Bolje je igrati doma, to ti daje dodatnu motivaciju, iako smo i u Varaždinu u smislu podrške bili doma. Ništa, proći kup, pa se okrenuti prvenstvu.

Koja je priča o napumpanim loptama?

- Na zagrijavanju je desetak najiskusnijih igrača prijavilo problem našem tim menadžeru, on je to prijavio četvrtom sucu, na što je dobio odgovor da su lopte tehnički ispravne iako ih nije provjerio. Vidjeli smo kasnije u igri da je sudac jednu loptu izbacio zbog tehničke neispravnosti. Naša opaska nije bila nakon utakmice nego prije utakmice - odgovorio je glasnogovornik kluba Pavković.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hoće li kod Varaždina bit taktičkih promjena u odnosu na subotu?

- Vraćaju im se Mitrevski i Vukčević, ali ne vjerujem da će oni išta posebno mijenjati, a mi razmišljamo o promjenama.

Vježbate li penale?

- Vježbamo ih često, ali kod penala je psihički momentum najvažniji.

U kakvom je stanju momčad nakon Varaždina, je li samopouzdanje visoko ili ga morate dizati?

- Imali smo jučer sastanak, rekao sam im kako ja to vidim, i mislim da smo mi predani na najvišem nivou. Očekujem i od igrača da to pokažu. Odgovornost je na meni, najveća, to ponavljam svih 26 puta koliko sam vodio momčad. Od igrača očekujem preuzimanje odgovornosti, očekujem da to naprave, ne znam kad smo na današnji datum bili bod od prvog mjesta i u igri za duplu krunu. Mislim da smo u dobroj poziciji, da izdržimo do reprezentativne stanke, nakon koje ćemo biti kompletniji i zdraviji.

Dinamo je dobio Rijeku iz penala koji nitko ne bi sudio, kako to komentirate?

- Dinamo je u igri za naslov, gdje sam ga i očekivao. Sve je otvoreno i svi imamo sve u svojim rukama, a to je najbolje. Ako si pravi, osvojit ćeš titulu. Nema tu laži, najbolji osvaja. Suđenje ne bih komentirao.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/Pixsell

Kako se snalazite u ovim razočaravajućim rezultatima?

- Rezultat nisu kakve sam ih očekivao, ali od 26 utakmica smo izgubili samo jednu, nadam se da neće biti jedna previše. Sve je u našim rukama, moramo biti fokusirani na izvedbu i plan. Igrači nam vjeruju, kroz ovaj dugu put ulazit će svi u krize, bolje prije nego kasnije...