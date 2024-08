Karoglan: Perišić i Brekalo nisu mogli doći k sebi kada su vidjeli kako izgleda poljudski travnjak

O nekim stvarima uopće ne želim govoriti, ponavljam, moja je najveća odgovornost za neuspjeh Hajduka, izjavio je bivši trener 'bilih' Mislav Karoglan, koji je ovog ljeta preuzeo klupu moldavskog prvoligaša Šerifa. Podsjetimo, Karoglan je prošle sezone naslijedio Ivana Leku na klupi Hajduka, na kojoj se zadržao sve do proljeća.

Presudili su mu uzastopni porazi od Dinama u prvenstvu i Kupu, čime je efektivno u tri dana završena Hajdukova sezona. Sada se posvetio novom izazovu u Moldaviji, a u razgovoru za Sportske novosti preuzeo je odgovornost za prošlosezonski neuspjeh.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Moja je najveća odgovornost za sve što se događalo. Pokosile su nas ozljede Uremovića i Livaje u najbitnijem periodu sezone, pred Lokomotivu i Dinamo, a tome dodajte otprije ozlijeđenog Melnjaka i Žapera. Izgubiti takve igrače je nenadoknadiv udarac za bilo koji klub. Uzmite recimo Dinamu Petkovića i Mišića pa vidite bi li to bila ista ekipa. O nekim stvarima uopće ne želim govoriti, ponavljam, moja je najveća odgovornost - izjavio je Karoglan, pa se direktno obratio muškarcu kojeg nije htio javno imenovati.

- Osvrnuo bih se na komentar dotičnog gospodina koji na javnoj televiziji sebe predstavlja kao velikog nacionalista i katolika, on će se prepoznati, a izriče, gnjusnu laž i uvredu prozivajući me za neprofesionalizam. Nikad u životu nisam bio neprofesionalan, nije mi jasno kako je to moguće izgovoriti u trenutku kada šest mladih hrvatskih trenera čeka na potpis ugovora u Tiraspolu. Ovim putem mu se iskreno zahvaljujemo.

Split: Ivan Perišić i Josip Brekalo pozdravili su navijače na Poljudu prije početka utakmice | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Karoglan se zatim osvrnuo na Hajdukove vječne probleme s ozljedama. Bivši strateg "bilih" smatra kako je loš poljudski travnjak jedan od glavnih razloga zašto se hajdukovci toliko ozlijeđuju.

- Treba prije svega razlikovati mehanizme nastajanja tih ozljeda. Najviše igrača otpada zimi, kada se Poljud nažalost pretvori u klizište. Sjećam se reakcija Brekala i Perišića kada su odradili prvi trening na takvom terenu, nisu mogli doći sebi. Najbitnije je da se prije svega steknu normalni uvjeti za trenažni proces - rekao je Karoglan.

Zanimljivo, i novi trener Hajduka Gennaro Gattuso žalio se na uvjete. Kada je došao u Split čak je izjavio kako bi radije vidio nekoliko novih nogometnih travnjaka u Splitu nego pojačan.