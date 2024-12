Katarski mediji pišu kako je Dalić njihov novi izbornik, a on na koncertu. Evo što je objavio

Zlatko Dalić uskoro će postati novi izbornik Katra, senzacionalna je vijest koja je u ponedjeljak ujutro prostrujala cijelom Hrvatskom, a objavio ju je katarski portal Al Raya.

Posljednjih nekoliko godina, pogotovo nakon svjetskog srebra i bronce, postao je tražena roba u trenerskom svijetu, pogotovo na Bliskom Istoku gdje je ostavio veliki trag trenirajući klubove iz Saudijske Arabije i Ujedinih Arapskih Emirata. Dalić je tamo vrlo cijenjen i upravo zbog toga ne čudi interes koji vlada za njim u tom dijelu svijeta, no jasna je njegova želja koju je nekoliko puta ponovio, a to je da odradi ugovor do kraja, odnosno 'vatrene' odvede na Svjetsko prvenstvo 2026. godine i tamo se eventualno oprosti od reprezentacije.

Kako smo izvijestili, izbornik je prošlog mjeseca boravio u Dohi i razgovarao sa čelnicima katarskog saveza, no odbio je njihovu ponudu i odlučio do kraja odraditi mandat na klupi hrvatske reprezentacije. Jasno je kako novac u ovome slučaju nije bio razlog razilaženja, Katarani barem s tim nemaju problema, no za Dalića je puno važnija riječ koju je dao HNS-u, a to je potpis na ugovor koji ga veže do 2026. godine.

Hrvatski izbornik oglasio se na Instagramu, no njegova objava nema veze s viješću koja je zaokupila hrvatsku javnost. Reprezentativna okupljanja za ovu godinu su gotova pa se hrvatski izbornik više vremena provodi s obitelji. U subotu je boravio u Zadru gdje je sa suprugom Davorkom prisustvovao domoljubnom koncertu. Na društvenim mrežama objavio je dvije pjesme, 'Kroacijo, iz duše te ljubim' koju je izvela Klapa Intrade te Thompsonovu pjesmu 'Ako ne znaš što je bilo' u izvedbi klape Hrvatske ratne mornarice.