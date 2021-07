Vjerojatno nema sportaša koji im je donio toliko sreće, zadovoljstva pa u konačnici i uspjeha, ali to im očito nije dovoljno. Novak Đoković izgubio je u borbi za brončanu medalju protiv Španjolca Pabla Carrena Buste, a srpski su mediji njegov poraz nazvali "katastrofalnim" i "potpunim krahom".

"Potpuni krah: Đokoviću ni bronza", piše Mozzartsport, dok ga je Kurir još više razapeo. "KATASTROFA! Đoković ostao bez medalje u singlu: Šokantan poraz Novaka od Carrena Buste".

Šokantan svakako, ali katastrofom nazvati dva uzastopna poraza nakon što je ove godine osvojio sva tri dosadašnja Grand slama. E, to je već nisko.

"Međutim, nekoliko poena koje nije iskoristio početkom treće dionice dovele su do dva velika izljeva bijesa, a bez mira - ne stiže se do uspjeha.", piše Blic. Ti izljevi bijesa su samo bili dokaz koliko je htio, a bio je svjestan da mu tijelo ne dopušta.

Ako ga neki od srpskih medija razumije, to je Telegraf, koji je ga je nazvao "ranjenim lavom bez snage". A on to doista je, nakon napornih Grand slamova prevalio je dugi put do Tokija u kojem se borio do zadnjeg trenutka i dao svoj zadnji atom snage. Svaka čast na tome.

Novak se nakon svega povukao iz borbe za broncu u mješovitoj konkurenciji gdje je s Ninom Stojanović trebao igrati protiv australske kombinacije Barty/Peers.

Srpski mediji pišu da je to novi šok zbog koje je Srbija ostala bez medalje u tenisu.