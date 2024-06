Katastrofa u Njemačkoj: Stadion Kramarićeva kluba pod vodom

Njemačku saveznu državu Baden-Württemberg ovog je četvrtka pogodilo veliko nevrijeme, a neumorna i žestoka kiša prouzročila je probleme u Hoffenheimu. Klub našeg reprezentativca Andreja Kramarića (33) velikom se s golemom poplavom. Preciznije rečeno, poplavila je njihova Rhein-Neckar Arena, a travnjak je potpuno uništen.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:31 Ludnica u Rotterdamu! 'Vatreni' preokrenuli protiv Nizozemske, Dalić ubacio dva asa s klupe | Video: 24sata Video

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja prikazuje kako Rhein-Neckar Arena pliva u vodi. Travnjak je potpuno potopljen i uništen. Hoffenheimu će morati žestoko prionuti na posao kako bi osigurali optimalne uvjete za rad do početka nove sezone. To ne bi trebao biti problem s obzirom da je vlasnik Hoffenheima Dietmar Hopp jedan od najbogatijih Nijemaca. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na više od osam milijardi eura, a to je stekao proizvodeći softvere.

Već na Euru u nekim utakmicama moglo se vidjeti kako njemački travnjaci ne izgledaju najbolje. U Frankfurtu na utakmici Engleske i Danke komadi travnja letjeli su pri svakom jačem klizećem startu, a to nije bio jedini slučaj jer se isto dogodio i u Frankfurtu.

- Kada igrate na takvom terenu, to vas stavlja na rub jer niste sasvim sigurni na kojem se mjestu nalazite i niste sasvim sigurni kada bi jedan trenutak, jedno poskliznuće moglo koštati momčad - rekao je Gareth Southgate (53) nakon utakmice.

Takva situacija i otvorena kritika izbornika Engleska potaknula je i reakciju Uefe.

- Postoji detaljan plan održavanja kako bi se riješili specifični problemi i dodatno poboljšala kvaliteta prije nadolazećih utakmica - stoji u objavi Uefe.