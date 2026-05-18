Katastrofalne vijesti za susjede. Ponajbolji igrač propustit će SP

Posljednja utakmica sezone i rezultatski beznačajna utakmica za Borussiju Mönchengladbach protiv Hoffenheima (4-0) u 34. kolu Bundeslige, kojom je bez Lige prvaka ostao Andrej Kramarić, odnijela je veliku žrtvu za bosanskohercegovačku nogometnu reprezentaciju prije početka priprema za Svjetsko prvenstvo. Ozlijedio se jedan od najvažnijih igrača Haris Tabaković (31) i propustit će Mundijal.

Tabaković je u 72. minuti nakon duela s braničem Hoffenheima Ozanom Kabakom krivo stao i izvrnuo lijevi gležanj. Prema prvim informacijama portala Klix, pukla mu je i kost, dobio je gips na nozi i čeka ga minimalno tri mjeseca pauze, uz operaciju i šest mjeseci.

Na katastrofalan je način zaključio sezonu u kojoj je zabio 13 golova, među kojima i jedan upravo protiv Hoffenheima, uz tri asistencije. Za "zmajeve" je u deset nastupa zabio četiri gola, najvažniji je bio onaj protiv Italije u finalu dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo (5-2, 1-1), uz penal u raspucavanju. Sergej Barbarez već ga je uvrstio na završni popis, no sad će morati tražiti alternativu.

Bosna i Hercegovina će 29. svibnja na sarajevskom Koševu imati prvu provjeru uoči SP-a protiv Sjeverne Makedonije, a 6. lipnja u St. Louisu protivnik će joj biti hrvatski suparnik iz skupine Mundijala, Panama. Prvu utakmicu na najvećoj smotri igra 12. lipnja protiv Kanade u Torontu, šest dana poslije igrat će protiv Švicarske u Los Angelesu, a prvi krug zaključiti dvobojem protiv Katra 24. lipnja. Sve utakmice igra po 21 sat po srednjoeuropskom vremenu.