Hrvatska rukometna reprezentacija večeras od 18 sati u Szegedu, a uz izravan prijenos na RTL-u, igra protiv Ukrajine posljednju utakmicu prvog kruga Europskog prvenstva.

Sve osim pobjede 'kauboja' bilo bi ogromno iznenađenje. Ukrajinci su posljednji put na Euru bili 2010. kada su bili baš s nama u grupi, a mi smo slavili 28-25. Ipak, imaju Ukrajinci i pobjedu protiv Hrvatske na velikim natjecanjima. Bilo je to na Svjetskom prvenstvu 2001. kada su nas u osmini finala izbacili nakon produžetaka 37-34, a za Hrvatsku su tad igrale veličine poput Ćavara, Dominikovića, Džombe, Goluže, Jovića, Kaleba, Metličića...

Ako Hrvatska izgubi, ispada. Jer čak i ako Srbi izgube od Francuske, u krugu tri reprezentacije s dva boda gleda se međusobna gol razlika u tom krugu, pri čemu je Srbija u prednosti zbog +8 protiv Ukrajinaca i Hrvatska u tom krugu nikako ne može biti najbolja i ugrabiti drugo mjesto u skupini. No, to je malo vjerojatan scenarij. Bodovi protiv Ukrajine upisani su unaprijed, no, ni to ne mora biti dovoljno. Naime, uz našu pobjedu, Srbija ne smije pobijediti Francusku. Ako Srbi to uspiju, zatvorio bi se krug tri momčadi sa po četiri boda i odlučivala bi međusobna gol razlika u tom krugu. Francuska je Hrvatsku pobijedila s +5, a Hrvatska Srbiju s +3. Dakle, pobjeda Srba s dva razlike izbacila bi naše!

Da, 'francuska kuhinja' opet je moguća, Francuzi bi opet mogli odigrati 'u leru' i priuštiti si poraz od puno lošijih Srba kako bi izbacili Hrvatsku. Istina, ovaj put, za razliku od Montpelliera, i oni imaju što izgubiti, jer u tom bi slučaju u drugi krug ušli bez boda i vjerojatno morali pobijediti sve, pa i Dansku, za polufinale. No, trikolori svakako imaju samopouzdanje da to i mogu. Može li neriješeno? Može, ako će u kasnijem terminu Francuska pobijediti Srbiju. Susret se igra od 20.30 uz prijenos na RTL-u.

O dostupnim igračima za utakmicu teško je pisati dok još nije obavljeno PCR testiranje, koje kroji momčadi na ovogodišnjoj smotri. Hrvoje Horvat pozvao je jučer u Mađarsku Jakova Gojuna, Tomislava Severca i Dominika Kuzmanovića, zbog pozitivnih testova izvan kombinacija su Leon Šušnja, Lovro Mihić, Matej Mandić i Zvonimir Srna, a jučer su simptome osjetili Gadža i Šipić pa je i njihov nastup večeras upitan.

Nakon što 'kauboji' odrade svoj dio posla u 20.30, također uz prijenos na RTL-u, na parket će izaći Francuzi i Srbi. Navijat ćemo za Francuze svim srcem kako bi uz što manje stresa izborili drugi krug. Kladionice danas 'tricolore' vide kao velike favorite (1,10), dok Srbiji (10,00) ne daju praktički nikakve šanse. Ipak, treba biti na oprezu. Dobro to znaju Francuzi koji su prije točno godinu dana izgubili u gostima protiv Srba u kvalifikacijama za Euro, a ni u Francuskoj ih kasnije nisu uspjeli dobiti. Bilo je 26-26.

Stoga, danas svi od 18 sati budite pred malim ekranima i bodrite 'kauboje', a kasnije ćemo navijati za Francuze!