Na krilima krila: Mandić zabio pet golova u pobjedi 'kauboja'

Nije to bilo najbolje, ali zato su to pripremne utakmice poput ove s Crnom Gorom. 'Kauboji' su u prijateljskoj utakmici u Poreču pobijedili Crnogorce rezultatom 34-22 (14-12).

Krenuo je Lino Červar u najjačem sastavu - Šego na golu, Štrlek i Horvat na krilima, Duvnjak i Stepančić vanjski, Cindrić na poziciji srednjeg i Leon Šušnja na crti. To bi trebala biti šestorka koja će biti udarna i za nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Jedina upitna je pozicija pivota za koju se bore Musa, Kozina i Šušnja. Vidjelo se u startu utakmice da je ovo prvi pripremni susret te se igralo u egalu sve dok se Hrvatska nije odvojila na 6-3. Držali su Kauboji razliku i otišli na +4 (10-6), ali dva isključenja kod +4 olakšali su gostima hvatanje priključka.

Došli su Crnogorci na -2 (13-11), ali s dva igrača manje odlično je izvana pucao Slišković i vratio 'kauboje' na +3. Do kraja prvog dijela još su jednom zabili gosti i na odmor se otišlo s 14-12 za Hrvatsku.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

U nastavku je sve to izgledalo bolje. Gosti su odmah na početku zaradili dvije minute isključenja, a Štrlek je zabio iz sedmerca. Uslijedila je dobra obrambena reakcija i brza kontra iz koje je Mandić zabio za 16-12.

Na gol je stao Ivan Stevanović i skupio nekoliko izvrsnih obrana. Ulaskom Halila Jaganjca otvorio se šut izvana i 'kauboji' su u prvih pet minuta napravili seriju 5-0 (19-12). Nakon toga su zabili i Crnogorci, a u igru je na crtu ušao Marin Šipić koji se odlično snašao i stvorio dosta problema crnogorskoj obrani.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Probali su u drugom poluvremenu gosti sa 7 na 6, ali to nisu baš najbolje odigrali. te su ubrzo odustali od te zamisli. Do 45. minute hrvatski rukometaši odvojili su se na +9 (24:15) i sve je to izgledalo bolje. Na dvoznamenkastu razliku 'kauboje' je odveo Ivan Vida u 46. minuti.

Igralo se tada gol za gol sve do 46. minute kada Karačić 'cepelinom' zabija za +11 (30-19). Zabio je nakon toga i Mandić za +12 (31-19). Tada se nastavila igra gol za gol, a krajnji je rezultat bio 34-22.

- Dobra obrana u drugom poluvremenu omogućila nam je brzu tranziciju iz koje smo puno zabijali u nastavku. Moramo biti još discipliraniji jer se obranom pobjeđuju utakmice. Danas je cijela ekipa odigrala svoj dio utakmice, vidio sam tko je u kakvom stanju. Bitno je da su svi dobili svoju šansu, a glad za pobjedom kod mlađih igrača veliki je plus - rekao je nakon utakmice izbornik Červar.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Najbolji kod 'kauboja' bio je Manuel Štrlek sa šest golova. David Mandić zabio je pet, dok su Zlatko Horvat, Halil Jaganjac i Luka Cindrić dali 3 gola. Ivan Stevanović imao je šest, a Marin Šego pet obrana.

U prvom susretu ovog turnira Crna Gora je u četvrtak pobijedila Italiju sa 32-24, a posljednji dvoboj je na rasporedu u subotu kada će se u dvorani Žatika susresti Hrvatska i Italija.

Hrvatsku prvi susret na svjetskom prvenstvu očekuje u petak, 11. siječnja u Munchenu protiv Islanda. Slijedi dan odmora, a potom ogledi protiv Japana (13. siječnja), Makedonije (14. siječnja) i Bahraina (16. siječnja). Posljednji susret u skupini B imat ćemo protiv Španjolske 17. siječnja.