Ajmo, kauboji! 'Dizelaši' se vratili u život, čeka nas triler

RIJEČ PATRIKA ĆAVARA

Priznajem. I sam sam poletio nakon one pobjede protiv Španjolske. U mojem su Metkoviću mnogi vidjeli razgovor na vašem portalu i u novinama, pa ih je ponijela euforija. Jučer su me u Metkoviću zaustavljali ljudi. Govorili su kako se slažu sa mnom, da sigurno idemo do finala, oni već vide zlatnu medalju oko vrata.

Tu euforiju treba smanjiti. Ne smijemo stvarati pritisak na igrače. Ja sam oduševljen s onim što sam u prvih pet utakmica vidio, oduševila me pobjeda protiv Španjolske, ali mi još ništa nismo napravili. Na dobrom smo putu, ali daleko smo još od velikog rezultata. Zbog toga moramo ići korak po korak. I ja prvi moram stati na loptu, ne smijem biti toliko euforičan.

Čeka nas Brazil. Jedna ozbiljna i opasna momčad. Oni su čak i tehnički dobri. Nikako ih ne smijemo podcijeniti, ne sumnjam da će Lino Červar na pravi način pripremiti momčad za večeras. Ne smije biti baš nikakvog opuštanja. Brazil nas može iznenaditi, može biti nagazna mina. Najbolji igrač im je Jose Toledo. Sad igra za Wisle iz Poljske, ali on može igrati za puno jači klub. Mislim da može igrati za bilo koji klub na svijetu. Njega se moramo dobro čuvati. On je baš klasa.

Brazil moramo proći neokrznuti. Današnja pobjeda nam je ključna u borbi za polufinale. Sa šest bodova dočekati Nijemce i Francuze, to jednostavno moramo napraviti. Napravit ću i jedan kraći pogled i na te dvije utakmice koje nas čekaju nakon Brazila.

Mi od Njemačke i Francuske ne trebamo strahovati. Iako se radi o dvije sjajne momčadi, mi u tim utakmicama imamo velike šanse. Po meni bi te obje utakmice mogle biti na jednu loptu, na 50-50. Vjerujem da ćemo barem u jednoj od te dvije utakmice doći do trijumfa. To bi nam osiguralo polufinale i tad bi se moglo reći da smo nešto napravili. Možemo do medalje i finala, ali opet ponavljam kako treba smanjiti euforiju. Evo, ja sam je već smanjio. Idemo ići korak po korak do postolja.