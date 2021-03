Nakon pomalo i razočaravajućeg rezultata na SP-u u Egiptu, hrvatski rukometaši kreću u nove izazove. S novim izbornikom Hrvojem Horvatom kreću u izazovne kvalifikacije za Olimpijske igre, a na put mogu dvadesetorica što znači da se morao zahvaliti jednom reprezentativcu.

Odlučio je Horvat kako ima dosta izbora na vanjskim pozicijama pa je kod kuće ostavio Mateja Hrstića, a u zapisniku će po utakmici moći imati 15 igrača i u tri dana napraviti pet izmjena. U četvrtak se putuje u Montpellier i u petak od 21 sat otvara turnir s Francuskom. Subota donosi Portugal, a nedjelja za kraj Tunis.

- Malo nam je korona poremetila raspored, imamo puno utakmica, no to ne umanjuje našu želju i motiv za kvalifikacije. Svima je san otići na Olimpijske igre. Imamo jako tešku grupu, no vjerujem u nas i pozitivno gledam prema tom turniru bude li sve prema našim planovima i vizijama. Taktika je čvrsta obrana i brža igra i lagani golovi, što nam je nedostajalo. To je početak za nešto ozbiljnije - prokomentirao je Luka Cindrić koji je ranije otišao sa SP-a u Egiptu.

Sad je pred 'kaubojima' put, malo odmora i posljednji treninzi prije velikog okršaja protiv Francuske u četvrtak s početkom u 21 sat.