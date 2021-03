Hrvatska reprezentacija u petak kreće s kvalifikacijama za Olimpijske Igre sljedeće godine, a 'kaubojima' će na putu prema Tokiju stajati Francuska, Portugal i Tunis.

Kvalifikacijski turnir u Montpellieru otvaramo s domaćinom u petak u 21 sati, zatim slijedi Portugal u subotu u 18.30, a zatvaramo s Tunisom u nedjelju također u 18.30.

'Kauboji' će posljednji trening uoči leta za Francusku odraditi u Kutiji šibica, a prijenos možete pratiti uživo na našoj Facebook stranici ili na portalu.

- Stavljamo sebe u fokus. Jučer smo igrali međusobno pa analizirali Francuze, malo je vremena između utakmica tako da i nema tu neke prevelike analize. Protiv svakog idemo na pobjedu. Nema veće motivacije od Olimpijskih igara. Tko god da dođe mi moramo na pobjedu. Ne bih rekao da ima puno promjena. Ista smo ekipa, atmosfera je super, gušt nam je svima zajedno trenirati i provoditi vrijeme u hotelu. Atmosfera je super, svi smo sretni i krećemo motivirano. Jedva čekamo da krenemo s turnirom i da izborimo Olimpijske igre - rekao je Ivan Martinović koji je briljirao u Egiptu.

Prvi golman reprezentacije brani za Montpellier, stoga trenira i sa nekoliko francuskih reprezentativaca, kao i s dva Portugalca.

- Moramo biti optimistični. To je već bilo i prošlo. Najvažnije da smo svi zdravi i i nadamo se dobrom rezultatu u Montpellieru. Igram s nekoliko njih u klubu, oni su pod većim pritiskom. Oni igraju doma, imaju novog trenera. U posljednje vrijeme ne igraju kako su navikli, ali mi se nadamo dobrom turniru. Već se odavno podbadamo, također i sa dva Portugalca koji su sa mnom u klubu.. Zglob me ne boli, preventivno ga bandažiram, ali nemam nikakvih problema. Najviše smo se bavili analizom, igramo tri utakmice u tri dana. Najviše smo analizirali Francuze jer s njima prvo igramo. Još nikad nisam bio na Olimpijskim igrama, a to je san svakog sportaša. Francuzi su vrhunska ekipa, znamo svi što se dogodilo s s njihovim golmanom tako da oni imaju određenih problema unutar momčadi, ali svejedno se radi o odličnoj momčadi - rekao je Marin Šego prije posljednjeg treninga uoči odlaska u Francusku.