Kavaliri pjesmom uz 'modre': Stop the VAR u ime Dinama...

Kako je utakmica završila bili smo u šoku i nismo mogli spavati. Ideje su nam padale napamet, ali otišli smo kućama i našli se nakon besane noći. Ideje su samo navirale, a onda smo se dogovorili da moramo nešto snimiti. Svi smo Dinamovci i odlučili smo podržati voljeni klub kroz zezanciju uz pjesmu, govori nam frontmen Kavalira Danijel Češnjaj.

Mali osvrt na Dinamovu tekmu. Pjesmu posvećujemo "prijatelju" VAR-u.🖥🏆🏅⚽️🏟 Objavljuje Glazbeni sastav Kavaliri u Četvrtak, 7. studenoga 2019.

Naime, pjesma jednog od najpoznatijih etno bendova u Hrvatskoj, Kavalira iz Bednje, u kratko je vrijeme stigla do velikoj broja ljudi. Dinamo ima mnogo navijača u Zagorju pa tako i na području općine Bednja, a članovi glazbenog sastava jedni su od njih. Zajedno su pratili utakmicu i odlučili dati svoj udio u nesvakidašnjem 'remiju' modrih protiv Šahtara (3-3). Obradili su pjesmu Tomislava Ivčića 'Stop the war in Croatia' uz poruku podrške zagrebačkim 'modrima'.

- Navijači smo Dinama i ta je pjesma samo došla, nije ovo nikakav pokušaj ismijavanja, već naša podrška Dinamu. A i reakcije ljudi su odlične jer je većina shvatila da se i u teškim trenucima treba našaliti te uz pjesmu krenuti dalje - jasan je frontmen Kavalira.

Foto: Kavaliri/Facebook

Podsjetimo, Dinamo je do sudačke nadoknade imao dva gola prednosti u Ligi prvaka protiv Šahtara (3-1), a na kraju su Ukrajinci otišli s bodom iz Maksimira (3-3) nakon što su zabili dva gola - u trećoj i osmoj minuti nadoknade. Dominik Livaković bio je utučen, Nenad Bjelica imao je što reći o intervencijama VAR-a pa samim time i potaknuo Kavalire na ovakav pothvat.

- Kao i svaki navijač imamo želju da Dinamo u zadnje dvije utakmice odigra najbolje što može i pobijedi protiv Atalante i Cityja te nastavi svoj put u Ligi prvaka - zaključuje Danijel.