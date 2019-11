Moji najveći uspjesi dolazili su uvijek nakon najvećih tragedija

Malo sam spavao. Teško zaspim i kad su neke druge utakmice u pitanju. Kako onda da odspavam puno nakon ovakve utakmice?! Sve nas je ovo pogodilo, svi smo pali, ali ono što pokazuje moja momčad daje mi vjeru da budem optimist i da vjerujem da možemo proći u osminu finala, rekao nam je Nenad Bjelica.

Dinamo je u sudačku nadoknadu ušao s prednošću 3-1, bio je na korak od pobjede kojom bi vjerojatno osigurao osminu finala, ali na kraju su se Ukrajinci čudesno spasili.

- Analizirao sam malo te situacije. Pa veći je kontakt bio kod situacija s Ademijem i Petkovićem nego kod situacije s Taisonom, no to je svirao kao penal, a ove dvije za nas nije. Kriterij mu nije bio isti. Pa prije penala za 3-3 Ademiju je dao žuti karton - kaže Bjelica i nastavlja:

- Dao mu je karton za start koji uopće nije bio prekršaj. Pa vidio sam na snimci da ga Ademi nije ni taknuo. Da nije svirao prekršaj, bila bi kontra za nas i gotova utakmica. To je bilo u 94. minuti. Ne sjećam se više ni točno što sam rekao sucu Felixu Brychu nakon utakmice.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nijemac je svirao penal zbog prekršaja Đire nad Taisonom. Na kraju se pokazalo kako prekršaja nije bilo, ali je VAR sugerirao da je Kevin Theophile-Catherine napravio penal nad golmanom Pjatovim.

- Ne bojim se kazne zbog svega što sam izgovorio o VAR-u. Pa ja to govorim posljednje tri godine. Ja sam protiv VAR-a, meni ne treba. Neka ga oni forsiraju koliko žele, ja sam svoje o VAR-u rekao. Zar je njihovo mišljenje ispravno, a moje nije? Pa ja imam pravo reći što mislim o VAR-u. Ne znam zašto bi me netko kaznio zbog mišljenja - dodao je.

Trening je jutro poslije infarktne utakmice protiv Šahtara bio u 11 sati. Bjelicu su dočekali igrači, koji su vidno pali nakon šokantnog remija.

- Nisam bio u svlačionici nakon utakmice, a jutro nakon utakmice održao sam im govor od desetak minuta. Rekao im da idemo dalje, digao momke nakon ovoga što se dogodilo. Naša je iduća misija u Ligi prvaka probati pobijediti Atalantu u Milanu, a onda ćemo vidjeti što će biti u posljednjem kolu. Pa ima tisuću kombinacija, prema nekima još i Manchester City može ispasti, tako da to treba pričekati i vidjeti. Mi idemo u Milano po pobjedu. Unatoč ovome šoku itekako smo u igri za prolazak. Odigrali smo četiri dobre utakmice u Ligi prvaka. Konkurentni smo sa svima u skupini - istaknuo je optimistično trener hrvatskog prvaka.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dinamo je u dvije utakmice protiv Šahtara imao i puno nesreće. Tri pogođene stative, ali Bjelica vjeruje kako će im se to vratiti do kraja.

- Vjerujem i dalje da će Fortuna to vratiti. Imao sam u trenerskoj karijeri sličnih šokova kao sinoć. Znao sam voditi 3-1 u završnici i imati igrača više, primjerice, jednom dok sam bio trener u Austriji. Ispustili smo prednost, tako da sam svašta doživio, ali ono što moram napomenuti je da sam ja nakon nekih ovakvih tragičnih utakmica dolazio do svojih najvećih pobjeda i uspjeha u karijeri - uz osmijeh nam je rekao Nenad Bjelica, koji se nada da će tako biti i sad u Ligi prvaka.

Igračima, kaže, nije imao što puno prigovoriti.

- Mi smo odigrali veliku utakmicu. Ponovno smo pokazali koliko smo dobri u Ligi prvaka. Zbog njih i ovakvih njihovih izdanja imam vjere da ćemo na kraju slaviti velik uspjeh - kaže Nenad Bjelica, kojeg su protiv Šahtara u Maksimiru oduševili navijači. Po brojačima ih je bilo malo više od 28.000, ali dojam je da ih je bilo i više od 30.000. Atmosfera je bila odlična, a navijači su na kraju pozvali igrače da im zahvale što su doista ostavili srce na terenu. Svi su bili šokirani, ali igrače je dočekao pljesak.

- Bilo je doista sjajno, hvala navijačima na sjajnoj podršci protiv Šahtara. Oduševljen sam time. Zamislite samo sada da imamo drukčiji stadion, da su, primjerice, tribine bliže travnjaku. Pa mi bismo onda ‘pojeli’ sve protivnike u takvoj atmosferi - kaže Bjelica.

Trener je to koji ima gard, koji je u ovih godinu i pol dana napravio velike stvari s Dinamom. Još je prošle godine, nakon ispadanja od Young Boysa u play offu Lige prvaka, poručio kako će njegov Dinamo ove sezone sigurno igrati u skupini i obećao je kako ga nitko neće razbiti. Da će biti u igri za prolazak u osminu finala. Nekima je to tad zvučalo kao nešto što se nikad neće dogoditi, ali godinu i nekoliko mjeseci kasnije njihov je klub itekako u borbi za plasman među 16 najboljih europskih klubova. A Bjelica kao Bjelica, i u teškim trenucima kod njega se može vidjeti osmijeh.

- Uvijek sam optimističan, pa tako i sad, nakon ovakve utakmice - dodao je Bjelko.

Dinamo je za utakmicu u Milanu ostao bez Nikole More, koji je dobio crveni karton, ozlijeđeni bi se trebali oporaviti.

- Da, samo smo bez More. Nekoliko nam važnih igrača ima po dva žuta kartona, ali nitko osim njega nije suspendiran - kaže trener Zagrepčana.

Među igračima kojima prijeti suspenzija za posljednje kolo su kapetan Arijan Ademi, Dino Perić, Kevin Theophile-Catherine i Emir Dilaver. Četiri bitne Dinamove karike koje se trebaju čuvati trećeg žutoga kartona u Milanu, ali u toj se utakmici sigurno nitko neće ničega čuvati. Ako Manchester City dobije Šahtar na Etihadu, to će valjda napraviti, valjda Pep Guardiola neće prosipati ugled svoje bogate momčadi pred svojim navijačima, onda bi Dinamo s pobjedom nad Atalantom bio u sjajnoj situaciji. Posljednje bi kolo doma igrao protiv Manchester Cityja, koji bi u Maksimir došao kao prva momčad skupine. Ta utakmica “građanima” ne bi bila važna. Zbog toga i Bjelica najavljuje napadački Dinamo u Milanu.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U svim je utakmicama u Ligi prvaka dosad vukao odlične i vrlo dobre poteze. Od uvođenja u igru Luke Ivanušeca protiv Šahtara u Maksimiru (veznjak je zabio za 2-1), do one sjajne taktike i promjene formacije za Atalantu u prvom kolu Lige prvaka. Sad treba smisliti nešto za jednu od najvećih pozornica na svijetu, za Giuseppe Meazzu. Šteta, velika šteta i nesreća što se u Milano ne ide sa sedam bodova na kontu, ali koliko god to bilo teško, Bjelica i igrači što prije moraju zaboraviti završnicu utakmice protiv Šahtara.

Ne slaže se Nenad s onim da se ovakve stvari mogu dogoditi samo Dinamu. Smatra kako je to prošlost i kako je ova momčad puno puta pokazala da nema veze s nekim nesretnim epizodama iz prošlosti maksimirskoga kluba. To je njegov stav i jasno je poručio kako im se ovakvo nešto dogodilo sad i neće više nikada dok je on trener.