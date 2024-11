Kazahastanci: Dinamo ima ludu atmosferu? Ma imamo je i mi...

Futsal Dinamo je spreman za pohod na Final Four Lige prvaka. Zagrepčani će od srijede do subote biti domaćini jedne od skupine elitnog kola, u Draženovom domu sljedećih će dana gostovati omiški Olmissum (srijeda, 17.30), francuski Etoile Lavalloise (četvrtak, 20.30) i kazahstanski Kairat (subota, 20.30). Samo najbolja momčad plasirat će se među četiri najbolje momčadi Europe, tu još nikad nije bilo hrvatskih predstavnika.

Pokretanje videa... 01:03 Futsal Dinamo | Video: 24sata

Početak elitnog kola Futsal kupa najavili su trener Futsal Dinama Matija Đulvat i jedan od ponajboljih igrača hrvatskog prvaka Nikola Gudasić, a bili su tu i predstavnici Kairata. U njihovo ime stigli su španjolski trener Marlon Velasco (osvajač Futsal kupa kao trener i igrač), ali i kapetan kazahstanskog velikana Birzhan Orazov.

- Olmissum? Sve znamo jedni o drugima, igrali smo puno puta jedni protiv drugih, ali svaka utakmica nosi neku novu priču. Prvi put ćemo se susresti u Ligi prvaka, vjerujem da će to biti lijepa i zanimljiva utakmica. Vjerujem da svatko traži svoje prilike za plasman na Final Four, svatko vjeruje u svoje karte, na kraju će teren reći svoje. Mi želimo biti ti koji će otići dalje - kaže Matija Đulvat, pa dodaje:

- Kairat je nova momčad, nemaju više Douglasa i Higuite koji su im bili važni igrači, ali imaju velik broj Kazahstanaca koji dugo igraju zajedno i narasli su kroz godine. Sad su još doveli neka pojačanja, mogla bi to biti i bolja momčad od one stare. Trebat će im vremena da sve sjedne na svoje mjesto, oni su favoriti grupe, mi to respektiramo.

Nikola Gudasić igra u sjajnoj formi...

- Ovo je prilika našim navijačima da si jedan sportski dan ispune do kraja, da mogu uživati u futsalu i nogometu najviše razine. Čeka nas dosta zanimljiv dan pun svim mogućih događaja koje jedan sportski fan može samo poželjeti. I vjerujemo da ćemo dobrom igrom zagrijati naše navijače za sve što dinamovce očekuje kasnije protiv Borussije Dortmund. Svi se nadamo kako će nam taj prvi dan biti uspješan.

Druga utakmica finala SuperSport HMNL-a između Futsal Dinama i Olmissuma | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kazahstanci su veliki favoriti ovog turnira, sve osim plasmana Kairata na Final Four bilo bi veliko iznenađenje.

- Jučer smo stigli u Zagreb, za sada je sve dobro, uživamo ovdje, lijepo smo primljeni od domaćina. Već smo odradili jedan trening u dvorani, sviđa mi se, znamo kakvi su nam ciljevi. Svjesni smo kako će u dvorani vladati dobra atmosfera, ali smo spremni i motivirani za sve što nas čeka sljedećih dana - rekao je Velasco, pa dodao:

- Kad smo počeli planirati ovu sezonu, za nas je glavni cilj bio plasman u Elitno kolo. To smo ostvarili, sad želimo ići korak dalje. Sigurno će nam najvažnija nam biti prva utakmica, igramo protiv jako dobrih suparnika. Sve četiri momčadi su motivirane, svaka utakmica će nam biti "malo finale". Kairat ima veliku tradiciju, uvijek smo željni pobjeda u Futsal kupu, tako da želimo na Final Four.

Kapetan Birhan Orazov pričao je i o sjajnoj atmosferi na Dinamovim utakmicama.

- Vidjeli smo na internetu dosta snimaka s Dinamovih utakmica, tako da znamo što nas očekuje u Zagrebu. Puna dvorana i prilično glasni domaći navijači. Ali slično je i u Kazahstanu, u dvije-tri dvorane igramo u dosta sličnim uvjetima i napetoj atmosferi tako da smo spremni i za sve što nas čeka.