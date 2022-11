Kaznili hrvatski klub u Australiji nakon ustaških povika: Prijeti im mogućnost izbacivanja

Nakon što su izgubili finale Kupa Australije protiv Macarthura (2-0) prošlog mjeseca, Sydney United 58 našao se na meti kritika, a sad i kazni, zbog dizanja desnice i skandiranja povika 'za dom spremni'. Neki su već saznali kazne, a australski je Savez osudio ponašanje kao izrazito uvredljivo te istaknuo da će u slučaju ponavljanja incidenta klub možda i biti izbačen iz natjecanja.

Naravno, to možda ne treba ništa značiti, ali upozorenje je tu. Osam navijača zbog sramotnog ponašanja je izbačeno s tribina. Također, uoči utakmice izviždana je 'Welcome to Country' (hrv. Dobrodošli u zemlju), odnosno ceremonijska pjesma koja se izvodi na mnogim događajima u Australiji.

Također, klub su kaznili s 15 tisuća dolara zbog spomenutih ustaških povika, a novac će Savez potrošiti na radionice, edukacije i materijale za suzbijanje diskriminacije.

Foto: Sydney United/Facebook

- Ono što je trebalo biti slavlje nogometne igre pokvareno je djelovanjem grupa od nekoliko ljudi, koji ne predstavljaju vrijednosti naše nogometne zajednice. Njihovi postupci su omalovažili, povrijedili i uvrijedili članove naše nogometne zajednice. Slike na društvenim mrežama pokazuju mnogo više navijača koji sudjeluju u ovim gnusnim činovima. Radujemo se daljnjim brzim i teškim kaznama koje će provoditi australski nogometni savez nakon što se ti navijači identificiraju. Ovo ponašanje nije samo uvreda za židovsku zajednicu i domorodačku zajednicu, već i za sve Australce - rekao je izvršni direktor australskog nogometnog saveza James Johnson.

Sydney United je do 1993. nosio ime 'Sydney Croatia', ali je morao promijeniti ime jer Australija više nije dopuštala nacionalni predznak u nazivima klubova.

