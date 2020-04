'Kći će voditi ultrase Napolija, a ja pjevam Brescia, Brescia...'

Napadač Brescie Mario Balotelli je an Instagramu razgovarao o mogućem odlasku na San Paolo. Balotelli se klubu u svom rodnom gradu pridružio u kolovozu prošle godine, ali ga se sada povezuje s Napolijem. Bivši igrač Milana, Intera i Liverpoola priznao je da mu takav ishod ne bi smetao.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Pokušao sam (se priključiti Napoliju, op.a.), sigurno bih se sjajno proveo tamo. Kćerka bi mi bila vođa ultrasa, ona navijač za Napoli - rekao je Fabiju Cannavaru u razgovoru uživo na Instagramu.

- Pjevam joj "Brescia, Brescia", ali ona i dalje navija za Napoli. Bila je jako sretna kada sam ju odveo na San Paolo, bila je hipnotizirana. Uvijek je lijep osjećaj doći na taj stadion, iako je po meni najljepši stadion San Siro - priznao je.

Balotelli je zabio pet golova u 19 utakmica Serije A u ovoj sezoni trenutno prekinutoj zbog pandemije korona virusa. Za reprezentaciju je zaigrao 36 puta, a posljednji put je to bilo 2018. godine. Unatoč želji za povratkom, Balotelli je rekao da unatoč neigranju poštuje izbornika Roberta Mancinija.

Foto: Jonathan Moscrop/Press Association/PIXSELL

- Imam poseban odnos s njim. Sretan sam ako osjećaš da me ne moraš pozvati u reprezentaciju zato što ako me zoveš, ne bi me zvao da sjedim na klupi - misli legendarni igrač. U redu je da zoveš one koji su to najviše zaslužili. Kada dođe dan da sam ja to zaslužio, bit ću spreman zaigrati - kaže.

Foto: Alessio Tarpini/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Mancini misli da bi Balotelli mogao dobiti priliku.

- Balotelli ima, kada govorimo o kvaliteti, jednu od najboljih, ali to nije dovoljno. Mora dati više od sebe. U Brescii nije pokazao dovoljno i on to zna. Nadamo se da će biti na 100 posto kao 2012. kada je bio pod trenerom Cesarom Prandellijem - rekao je ranije ovoga mjeseca za Sky Sport.