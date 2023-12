Kek: Hrvatska ima tešku grupu, ali drugi trebaju misliti kako će im biti teško s 'vatrenima'...

Matjaž Kek (62) odveo je Sloveniju na drugo Europsko prvenstvo u povijesti države. Slovenci će tako uz Hrvatsku nastupiti na Euru koji će se idućeg lipnja i srpnja održati u Njemačkoj, a Kek je gostovao na Hrvatskom radiju i komentirao mnoge teme, od reprezentacije Hrvatske do Zlatka Dalića.

- Ponosan sam što se Slovenija plasirala na veliko natjecanje. Grupa (Engleska, Danska, Srbija, op.a.) nam je teška, no možda je to dobro jer će pritisak biti manji. Svi su rekli da smo autsajderi, a ja volim kad moja momčad nije favorit. Neka to bude početak jedne lijepe priče i vjerujem da se može dobro završiti za Sloveniju. Cilj nam je napraviti pozitivan rezultat. Mlada smo ekipa, ali igrači imaju vjere u sebe, hrabri su, odlučni i zato su ostvarili 22 boda u kvalifikacijama. Skupinu kvalifikacija smo prilično suvereno prošli, iako nije bila najteža, ali zato jest ova na Euru (Engleska, Danska, Srbija). Veliki je izazov ispred nas."

Kek je komentirao i izglede "vatrenih", a ističe kako Albaniju ne treba podcijeniti...

Kek: Vratit ću se u hrvatski nogomet

- Hrvatska sigurno ima izuzetno tešku grupu, ali je bila druga pa treća na svijetu, igrala i finale Lige nacija, pa bi možda druge reprezentacije trebale razmišljati kako će im teško biti protiv Hrvatske. Ipak, treba reći kako ne bi bilo dobro podcijeniti Albaniju. Ta utakmica je po mom mišljenju ključna. No, tko sam ja da dijelim savjete izborniku koji je bio drugi i treći na svijetu. To su reprezentacije koje imaju rejting, no koga je sve Hrvatska pobjeđivala i kako je prolazila. Naravno, navijat ću za Hrvatsku. Ne bih volio da opet idete na jedanaesterce jer je to strašno gledati, ali zato je poslije toliko veselje.

Osvrnuo se i na svoje razdoblje u Rijeci, s kojom je osvojio HNL, pa otkrio hoće li se vratiti u hrvatski nogomet.

- S jedne mi strane paše što se najveći klubovi u HNL-u zanimaju za mene, no u ovom trenutku sam fokusiran samo na Sloveniju i kako što bolje pripremiti ekipu za EP. Jednog dana ću se sigurno vratiti u hrvatski nogomet, ne znam u kojem obliku, makar kao navijač klubova i reprezentacije. Ne razmišljam toliko daleko, zadovoljan sam tu gdje jesam kao izbornik svoje države, što me čini vrlo ponosnim, isto kao što me činilo kad sam vodio Rijeku, koja je sa sjajnim ljudima napravila odličan uspjeh, dok sam ja samo bio dio tog mozaika. Poštujem sve konkurente koje sam imao, ali vezan sam za Kvarner, ljudi su me zadužili, ostalo je veliko poštovanje i prijateljstvo - zaključio je Kek.