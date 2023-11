Kek: Htio bih da Hrvatska osvoji Euro! A nikada ne bih napravio ono što je Sergej Jakirović...

Matjaž Kek ostat će upamćen kao najuspješniji slovenski izbornik. Nakon što ih je 2010. odveo na Svjetsko prvenstvo u Južnoj Africi, u ponedjeljak navečer je s reprezentacijom osigurao vizu za Europsko prvenstvo u Njemačkoj. Bit će im to prvi nastup na Euru nakon čak 24 godine čekanja!

Slovenija je prošlog tjedna u posljednjem kolu kvalifikacija pobijedila Kazahstan (2-1) na domaćem terenu. Kek je nakon utakmice izgledao kao čovjek s kojeg je pao teret težak nekoliko tona. S igračima je nakon utakmice burno proslavio plasman u Njemačku, a tjedan dana kasnije je otvorio dušu u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Foto: LORRAINE OSULLIVAN/REUTERS

Još prije tjedan dana je izrazio sreću što Slovenija neće moći izvući Hrvatsku u ždrijebu, zemlju koja mu je jako puno dala. Ima visoko mišljenje o 'vatrenima', a njegova je želja da Luka Modrić u oproštaju od reprezentacije osvoji Euro!

'Dalić? Ma nitko neće doći do njegove razine'

Što se može očekivati od Slovenije u Njemačkoj?

- Ja bih rekao ništa. Kakvu god grupu da dobijemo, Slovenija neće biti favorit. Idemo se pripremiti, naći adekvatne utakmice i onda poželjeti da ostanu zdravi. Ne bi bilo dobro da netko podcijeni Sloveniju, ja to očekujem od protivnika i želim. To je Euro, jedan veliki privilegij kojeg smo zaslužili i uživajmo. Drago mi je što nećemo moći u grupu s Hrvatskom. Mene je zadužio hrvatski nogomet, pored Slovenije, zna se što je. Hrvatska je moćna i u trećem bubnju, ali to nije realna slika, to je moje mišljenje. Ja bih želio da Slovenije ide dalje, ali i da Hrvatska osvoji nešto. To je reprezentacija koja se zapisala u povijest nogometa. Igrače jako poštujem. Ja sam Slovenac i čast mi je voditi Sloveniju, ali strašno poštujem Hrvatsku. Hrvatskoj fale neki igrači, ne možeš ti Perišića preko noći zamijeniti. Fale u nekim utakmicama Petković i Kramarić, da ne nabrajam. Malo je i Wales pomogao, ali čestitam Hrvatskoj.'

Mnogi su ga za vrijeme njegovog mandata u reprezentaciji selili u Hajduk i Dinamo.

- Koliko su daleko razgovori otišli s Dinamom, o tome neću govoriti. To su razgovori kojih se tiču i jedne i druge strane. Ljudi iz Saveza su odmah znali. Meni je to bilo priznanje da je europski Dinamo razmišlja o meni. Sve sam objasnio i sretan da sam zadržao neko poštovanje, odluka mi je bila prava i ispravna.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Razgovori s Hajdukom?

- Sada vi idete po redu, sve tu to vrhunski klubovi, kada takvi klubovi o tebi razmišljaju, onda si napravio nešto. Ostao sam otvoren s predsjednikom Saveza, netko to razumije, netko ne.

Zlatko Dalić najuspješniji je izbornik u povijesti Hrvatske. Osvojio je svjetsku broncu i srebro te srebro u Ligi nacija. Unatoč uspjehu kakav nije postigao nitko od njegovih prethodnika, Dalić je često osporavan u javnosti.

- Kada jedan takav izbornik napravi takve rezultate, ja znam na kakav je način došao na klupu, onda je meni malo nekulturno tražiti nešto, svi mi griješimo, ali to su rezultati i jedan nacionalni naboj. Ja ne vidim nekog nasljednika koji će doći na tu razinu, imao je sjajnu generaciju i sjajne mlade igrače. Neka ide konačno do kraja, samo ne ako dođe možda utakmica sa Slovenijom - rekao je Kek.

Prokomentirao je Sergeja Jakirovića koji je na ljeto napustio klupu Rijeke i otišao u Dinamo.

- Nisam tip koji bi pametovao protiv svog kolege, znam ga dok je bio trener Maribora i Gorice. Svaki od nas traži svoj put i ima svoj karakter. Bi li ja to napravio, nemojte me to pitati, odgovor je jasan. Ja ostajem kod toga da neću komentirati stvari za koje me nije briga - rekao je Kek za Dnevnik Nove TV.