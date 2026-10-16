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TRENER RIJEKE

Kek: Mi smo kao sadomazohisti, sami sebi smo najveći protivnici

Piše Ivan Kužela,
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Kek: Mi smo kao sadomazohisti, sami sebi smo najveći protivnici
Rudeš i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Rijeka je u Gorici pobijedila Rudeš 2-1 i nakratko zasjela ispred Dinama na HNL ljestvici. Kek je poručio da su kao sadomazohisti te kako si nepotrebno zakuhaju utakmicu pred sami kraj susreta

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Rijeka je u Velikoj Gorici svladala Rudeš 2-1 u susretu 10. kola HNL-a i privremeno se popela ispred Dinama na prvenstvenoj ljestvici. Momčad Matjaža Keka do tri boda stigla je pogocima Vignata u petoj i Fruka u 74. minuti, dok je Skoko u sudačkoj nadoknadi smanjio zaostatak domaćina.

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Rudeš je od 73. minute igrao s desetoricom nakon što je isključen kapetan Celjak. Unatoč brojčanoj prednosti, Rijeka je do završnice morala strahovati za pobjedu, a trener Kek nakon utakmice osvrnuo se na probleme svoje momčadi.

- Mi smo stvarno kao sadomazohisti, nevjerojatno je kako zakuhamo utakmicu, morali bismo riješiti sve davno prije kraja. Vidjela se nesigurnost, rani gol nas je opustio, ali mi fali glad da zabijemo gol više. Serija negativnih rezultata u gostima je bila duga, tako da čestitam igračima. Važno je bilo samo pobijediti, a sad razmišljamo o Kupu za tri dana, izjavio je slovenski trener.

Rudeš i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Rudeš i Rijeka sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Riječane već u ponedjeljak očekuje novi izazov. U osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa gostovat će kod Karlovca, a Kek je upozorio na zahtjevnost susreta i mogućnost iznenađenja u tom natjecanju.

- Nama je svako gostovanje teško jer smo sami sebi često najveći protivnik. Oni imaju pozitivne rezultate i kvalitetne igrače, a Kup je natjecanje gdje sve može otići na obje strane. Čestitam igračima na pobjedi, a Rudešu želim sreću u nastavku prvenstva.

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